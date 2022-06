Lynne Spears po odsotnosti s hčerine poroke: Vesela sem zate, rada te imam

"Žariš in izgledaš zelo srečna. Tvoja poroka je sanjska in dejstvo, da se je odvila pri tebi doma, jo naredi še bolj sentimentalno in posebno," je zapisala Lynne in dodala, da je za hčerko izjemno vesela ter da jo ima zelo rada. Spomnimo, Britney je novembra lani na družbenem omrežju Instagram delila svoje prepričanje, da je ideja o skrbništvu v resnici zrasla na materinem zeljniku, saj oče za kaj takega, po njenem mnenju, ni zadosti pameten.

Na poroko pričakovano niso bili povabljeni niti pevkin oče Jamie Spears ter njena sestra Jamie Lynn Spears, s katerima se je zvezdnica tudi javno sporekla v času pravne bitke nad skrbništvom, pod okriljem katerega je Spearsova živela kar trinajst let. Medtem ko je Britney očeta obtožila nadzorovanja in izkoriščanja, je sestro označila za lažnivko, ki ji v težkih časih ni stala ob strani. Edini prisotni bližnji družinski član na poroki je tako bil pevkin brat Bryan Spears.