Lythgoe po hudih obtožbah odstopil od vloge sodnika v plesni oddaji

"To sem storil s težkim srcem, vendar povsem prostovoljno," je povedal Nigel Lythgoe, ki je po hudih obtožbah odstopil od svoje vloge sodnika v oddaji So You Think You Can Dance. To je storil nekaj dni po tem, ko ga je Paula Abdul obtožila spolnega napada. V tem času se posvečam povrnitvi svojega ugleda," je še povedal producent.

Nigel Lythgoe je nekaj dni po tem, ko ga je Paula Abdul obtožila spolnega napada, odstopil od svoje vloge sodnika v oddaji So You Think You Can Dance. Za TMZ je povedal, da je o svoji odločitvi že obvestil ustvarjalce oddaje.

Lythgoe po hudih obtožbah odstopil od svoje vloge sodnika v plesni oddaji. FOTO: Profimedia icon-expand

"To sem storil s težkim srcem, vendar povsem prostovoljno, ker je bil ta odličen program vedno o plesu in plesalcih, in to je tisto, kar mora ostati v središču pozornosti." 74-letni Lythgoe je svojo izjavo sklenil z besedami: "V tem času se posvečam povrnitvi svojega ugleda." Za zdaj še ni jasno, kdo ga bo v vlogi sodnika zamenjal.

Spomnimo, Paula Abdul je vložila tožbo, v kateri navaja, da je bila žrtev spolnega napada. Zvezdnica trdi, da jo je znan ameriški producent spolno napadel v dvigalu v hotelu, kjer sta bivala med snemanjem prvih sezon Ameriškega idola. To naj ne bi bil osamljeni primer. Glasbenica namreč v tožbi trdi, da se je podoben incident zgodil med snemanjem oddaje So You Think You Can Dance.