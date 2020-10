Macaulay Culkin na sprehod z mačko v vozičku

Macaulay Culkin in njegova izbranka Brenda Song sta se odpravila na sprehod. Medtem ko je ona na povodcu imela njunega štirinožnega hišnega ljubljenčka, je njen dragi potiskal voziček za hišne ljubljenčke, v katerem je sedela njuna mačka. Seveda je slavni par bil v trenutku v središču pozornosti, nekateri oboževalci pa so se ob tem zabavali. Čeprav je prizor za mnoge smešen, vozički za hišne ljubljenčke niso več redkost. Številne znane osebnosti jih namreč kupujejo.

Letos mineva že 30 let od izida filma Sam doma, ki je skoraj nepogrešljiv film v božičnem času. Film je postal prava tradicija, malega Kevina pa obožujejo tako starejše kot mlajše generacije. Spomnimo, da je avgusta Macaulay praznoval okrogli jubilej 40 let. Na račun svojih let pa se zna pošaliti tudi v svojih objavah na Twitterju, kjer je zapisal: "Zdravo, druščina. Se želite počutiti stare? Star sem 40 let. Ni za kaj. Zdaj, ko imam 40 let, je čas, da padem v krizo srednjih let. Mislim, da se bom ukvarjal z deskanjem. Imate kakšen predlog?"

Macaulay se leta bori z odvisnostjo od mamil, tablet in alkohola, kar je močno poslabšalo njegovo duševno in fizično zdravje. Številni oboževalci so zato bili olajšani in navdušeni, ko se je igralec pred dvema letoma znova postavil na noge.

Z igralsko kolegico Rachel Miner je bil poročen štiri leta, skoraj devet let pa je bil v razmerju z igralkoMilo Kunis. Od leta 2017 pa je srečno zaljubljen v igralko in pevko Brendo.