Macaulay Culkin: Takšna bi bila novodobna različica filma Sam doma

Kot smo že poročali, bo božična klasika, film Sam doma, ki je izšel leta 1990, znova ugledal luč sveta. Disneyjevi ustvarjalci so se namreč odločili, da bodo priljubljeno zgodbo na novo oživeli. Macaulay Culkin, ki je v filmu upodobil glavnega junaka – Kevina McCallisterja, je oboževalce na Instagramu navdušil s šaljivim prikazom, kako bi bil Kevin videti v novi različici priljubljenega filma.

38-letni Macaulay je na Twitterju delil zabavno fotografijo sebe, kjer je poustvaril dogodek iz filma, ko je bila Kevinova družina na počitnicah v Parizu, on pa je ostal doma in jedel nezdravo hrano. Poleg je zapisal: "Takšna bi bila nova različica filma Sam doma." Nato pa še dodal: "Disney, pokliči me!"