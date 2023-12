Macaulay Culkin zvezdo na Pločniku slavnih sprejel v družbi sinov in zaročenke

Igralca Macaulay Culkin in Brenda Song sta predstavila svoja sinova javnosti. Štiričlanska družina se je skupaj pojavila na slovesnosti, ki je spremljala odkritje Culkinove zvezde na Pločniku slavnih, kjer so 35-letno zvezdnico Disneyjevih filmov fotografirali z enoletnim sinom Carsonom v naročju, medtem ko je sedela ob svojem zaročencu. Njun dveletni sin Dakota je med slovesnostjo sedel nekaj vrst za njimi, kjer ga je spremljala družinska prijateljica, pozneje pa so se vsi štirje skupaj nastavili pred objektive fotografov.

"Rad bi se zahvalil Brendi. Si moje vse. Si najboljša oseba, kar sem jih kdaj spoznal," se je v zahvalnem govoru Culkin poklonil svoji zaročenki in dodal: "Po rojstvu najinih dveh sinov, si postala ena od mojih treh najljubših ljudi na svetu." Par, ki je skupaj od leta 2017, je do sedaj svoja otroka skrival pred očmi javnosti, izogibala pa sta se tudi objavi njunih fotografij na družbenih omrežjih.

"Bratranca živita v Los Angelesu, mi pa smo doma v New Yorku. Imam enoletno in triletno hčer, ker pa sem zelo zaposlen, se nam še ni uspelo vkrcati na letalo in odleteti do njih. Nisem še spoznal njunega drugega otroka in tudi onadva še nista videla moje drugorojenke, saj se nam še ni uspelo uskladiti," je dejal Kieran in ob tem omenil dve hčerki, ki ju ima z ženo Jazz Charton.