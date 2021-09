Maček Taylor Swift zvezda na TikToku

Taylor Swift ima doma dve mački Meredith Grey in Olivio Benson ter mačka Benjamin Button, ki jih pogosto pokaže na družabnih omrežjih, vključi pa jih tudi na praznične voščilnice, svoje glasbene videospote in na svoje promocijske izdelke.

Priljubljena pevka je nedavno razkrila, da nikoli ni nameravala postati 'cat lady' (oseba, ki obožuje mačke in zanje redno skrbi in jih hrani). Pravzaprav prvotno ni bila ljubiteljica mačk in ni želela, da bi to postalo del njene identitete.

Tokrat je na TikToku objavila posnetek svojega mačka Benjamina. Na kratkem posnetku Taylor večkrat ponovi 'Poglejte, mojega mačka', ob tem pa je združila nekaj različnih posnetkov svojega hišnega ljubljenčka. Prikupen maček z modrimi očmi pa je že postal velika zvezda, saj je njen video v manj kot 24 urah dobilo 3,4 milijona všečkov, zbral je 84.000 komentarjev in deljen pa je bil kar 63.000-krat.