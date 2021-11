Machine Gun Kelly dejal, da mu hči daje nasvete v zvezi z glasbo

Glasbenik in igralec Machine Gun Kelly je pred dnevi na podelitev ameriških glasbenih nagrad prišel v družbi svoje 12-letne hčerke Casie Baker. 31-letnik je nanjo zelo ponosen in tega sploh ne skriva, sedaj pa je v pogovorni oddaji The Kelly Clarkson Show razkril, da je prav Casie tista, čigar mnenje in nasvet na glasbenem področju mu pomenita največ.

Machine Gun Kelly je bolj znan po tem, da je že nekaj časa v razmerju z igralko Megan Fox, manj pa, da ima že 12-letno hči Casie. Ta se mu je pred dnevi pridružila na rdeči preprogi na podelitvi ameriških glasbenih nagrad, glasbenik in pevec pa je v oddaji, ki jo vodi Kelly Clarkson, dejal, da najbolj zaupa prav Casijinemu glasbenemu okusu in nasvetom. icon-expand Machine Gun Kelly s hčerko Casie FOTO: Profimedia 31-letni glasbenik in igralec je pred zahvalnim dnevom gostoval v oddaji The Kelly Clarkson Show, kjer je spregovoril o tesni zvezi, ki jo ima s svojo hčerko. "Njenemu mnenju zaupam bolj kot svojemu. Njen prst se vedno ustavi na pesmi ali izvajalcu, ki je zares dober. Tudi ko sam delam novo pesem, jo mora ona odobriti, potem je dobra," je dejal in dodal, da hčerke ni sram povedati niti, da je njegova pesem zanič. PREBERI ŠE Machine Gun Kelly je imel kot najstnik v sobi poster sedanjega dekleta Zvezdnik je razkril še, da njegova hči nima samo izvrstnega glasbenega okusa, je tudi odlična odbojkarica. 31-letni ponosni oče je opisal prigodo, ki se mu je zgodila: "Pred kratkim sem jo peljal na preizkus za sprejem v odbojkarsko ekipo. Prinesla mi je prijavnico, ki sem jo moral izpolniti, a sem jo narobe prebral. Rekel sem ji, da piše, da ji bodo plačali 1600 evrov, če bo igrala. Potem sem pogledal natančneje in videl, da moram jaz plačati 1600 evrov." PREBERI ŠE Podelitev ameriških glasbenih nagrad: noč fantovskih zasedb Casie je svojega očeta že večkrat pospremila na rdečo preprogo. Prvič se mu je na taki prireditvi pridružila leta 2017, ko sta skupaj obiskala podelitev nagrad Nickelodeon Choice Awards, kjer je Machine Gun Kelly nastopil v duetu s Camilo Cabello. Dve leti pozneje pa se mu je pridružila na rdeči preprogi na podelitvi nagrad Kids' Choice Awards.