Machine Gun Kelly doživel živčni zlom, preden si je omislil novo tetovažo

"Zadnji čas me moje misli razžirajo. Ko sem ležal v postelji, sem razmišljal, da bo mogoče sovraštvo izginilo, če ne bom več živ," govori začetek njegove nove pesmi, v videu, ki jo spremlja, pa zvezdnik zaviha rokave in pokaže novo umetnino, ki krasi njegovo telo. 33-letnik v besedilu spregovori tudi o vzponih in padcih, ki sta jih doživela z zaročenko Megan Fox, kot je splav, rapa pa tudi o očetovi smrti, samomorilnih mislih in pritisku, ki ga čuti kot glasbenik in umetnik.

Tetovažo mu je že decembra naredila mojstrica tetoviranja, ki je zelo priljubljena med zvezdniki, na družbenem omrežju pa je priznala, da je bilo to eno od težjih del. Mnenje glasbenikovih oboževalcev o novi tetovaži je različno. Nekaterim je bilo izjemno všeč, da je zvezdnik s tem prekril nekaj že prej ustvarjenih tetovaž, ki so bile posvečene njegovemu rodnemu mestu Clevelandu, spet drugi pa so se nad črnino zgražali."Imel si čudovito telo, tole pa je fuj," je mogoče prebrati na družbenih omrežjih. "Ne gre za to, da se je znebil svojih starih tetovaž. Glej na to duhovno, začenja znova. Spreminja se in se razvija v nekaj močnejšega in boljšega," so še prepričani nekateri.