Tuja scena

Machine Gun Kelly hčerki za 16. rojstni dan podaril avto

14. 08. 2025 14.12

E.K.
3

Glasbenik Machine Gun Kelly je svojo 16-letno hčerko Casie ob njenem rojstnem dnevu presenetil z novim avtomobilom. Casie je bila nad darilom navdušena in priznala, da mora zdaj samo še uspešno opraviti vozniški izpit. Zvezdnik je namreč pred časom priznal, da hčerki ni uspelo v prvo, a se je pošalil, da ji bo še vedno uspelo pred njim, saj izpita še vedno nima.

Machine Gun Kelly je svojo hčerko Casie ob 16. rojstnem dnevu presenetil z novim avtomobilom. Glede na videoposnetek, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, je najstnica, ko je prejela črno Acuro z veliko rdečo pentljo, skočila v očetov objem. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

35-letnik, ki ima prvorojenko z Emmo Cannon, je nato hitro skočil v zaščitniški način in jo vprašal: "Katero je pravilo številka ena?" Na kar je slavljenka hitro odgovorila: "Ne vozi kot tvoj oče."

Zvezdnikova hči je nato priznala, da mora zdaj dobiti samo še vozniško dovoljenje, kar je znano tudi njenemu očetu, ki ga še ni uspel opraviti. "Nekaj je s to družino in vozniškimi dovoljenji," je dejal pred dnevi med nastopom v oddaji Today With Jenna & Friends. "Zgrešila je nek rok, zdaj pa izpita ne more dobiti do septembra. Kakorkoli že, svojega bo dobila pred mojim, jaz ga še vedno nimam."

Medtem ko je Casie praznovala s prijatelji, je pevec, ki sicer sliši na Colson Baker, še enkrat pogledal darilo in izpostavil rdečo notranjost črnega avtomobila, preden je priznal, da ne razume izbire avtomobila svoje hčerke. "Ne vem, zakaj je to njen sanjski avto," je dejal.

Oboževalce navdušila hčerkina skromnost

 Cena omenjenega avtomobila se giblje med 40 in 60 tisoč evri, kar je navdušilo tudi javnost, češ da je njegova hčerka izjemno skromna, glede na njegovo premoženje. "Všeč mi je, da je avto čisto normalen," je dejal eden, drugi pa je dodal: "Osvežujoče je videti, da je otrok slavne osebe tako hvaležen." Avto ji bo zdaj prišel še toliko bolj prav, ko bo začela s svojo prvo službo kot prodajalka sladoleda.

Preberi še Po odmevnem razhodu Megan Fox in MGK povila hčerko

Raper se je pred štirimi meseci razveselil tudi rojstva hčerke Sage Blade, ki jo ima z nekdanjo, Megan Fox.

Glotar
14. 08. 2025 15.48
+1
kaj bo 16 letnemu otroku avto?
ODGOVORI
1 0
T-I-T-O
14. 08. 2025 15.12
+1
Čestitke lepo darilo jaz pa morem vsakega prodat da preživim,ker mi sodišče in župan vse pokradejo,kaj bi ti naredil z takšnimi????
ODGOVORI
1 0
Rainbow warrior
14. 08. 2025 15.10
+1
Nisem sigurna če je ta model sposoben narediti otroka.
ODGOVORI
1 0
