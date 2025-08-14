Machine Gun Kelly hčerki za 16. rojstni dan podaril avto

Machine Gun Kelly je svojo hčerko Casie ob 16. rojstnem dnevu presenetil z novim avtomobilom. Glede na videoposnetek, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, je najstnica, ko je prejela črno Acuro z veliko rdečo pentljo, skočila v očetov objem.

35-letnik, ki ima prvorojenko z Emmo Cannon, je nato hitro skočil v zaščitniški način in jo vprašal: "Katero je pravilo številka ena?" Na kar je slavljenka hitro odgovorila: "Ne vozi kot tvoj oče."

Zvezdnikova hči je nato priznala, da mora zdaj dobiti samo še vozniško dovoljenje, kar je znano tudi njenemu očetu, ki ga še ni uspel opraviti. "Nekaj je s to družino in vozniškimi dovoljenji," je dejal pred dnevi med nastopom v oddaji Today With Jenna & Friends. "Zgrešila je nek rok, zdaj pa izpita ne more dobiti do septembra. Kakorkoli že, svojega bo dobila pred mojim, jaz ga še vedno nimam."

Medtem ko je Casie praznovala s prijatelji, je pevec, ki sicer sliši na Colson Baker, še enkrat pogledal darilo in izpostavil rdečo notranjost črnega avtomobila, preden je priznal, da ne razume izbire avtomobila svoje hčerke. "Ne vem, zakaj je to njen sanjski avto," je dejal.