Machine Gun Kelly in Megan Fox skupaj odpotovala v London

Machine Gun Kelly in Megan Fox skušata rešiti zvezo. Čeprav so še nedavno krožile govorice, da se je par razšel, pa naj bi zvezdnika tudi s pomočjo terapevtov skušala rešiti razmerje, sedaj pa sta skupaj odpotovala v London. Igralko in pevca so opazili, ko sta se udeležila enega izmed dogodkov.

Megan Fox in Machine Gun Kellyja so opazili, ko sta se odpravila na dogodek v Londonu, vir blizu zvezdniškega para pa je za revijo People dejal, da se še vedno trudita, da bi rešila zvezo. 37-letna igralka, ki je svoje dolge lase pobarvala na oranžno, je nosila asimetrično prozorno bluzo bele barve, ki jo je kombinirala s črnimi hlačami in ujemajočimi čevlji z visoko peto ter črno torbico, 33-letni pevec pa je oblekel sivo moško obleko, katere suknjič ni imel rokavov. icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly sta se skupaj udeležila dogodka v Londonu. FOTO: Profimedia Vir blizu para je pred dnevi za revijo People potrdil, da sta zvezdnika obudila razmerje. "Nazaj sta skupaj. Poskusila sta terapijo, a ni še vse tako, kot je bilo," je povedal o paru, ki se je januarja 2022 zaročil in dodal, da sta sicer že načrtovala poroko, a sta se odločila, da za nekaj časa vse skupaj prestavita. Datuma poroke še nista določila, saj naj bi Megan še vedno oklevala. "Toliko časa je vložila v njuno zvezo, da ji je sedaj težko vse skupaj pozabiti," je še dodal vir. icon-expand Megan Fox in Machine Gun Kelly se trudita rešiti zvezo. FOTO: Profimedia Igralka je na razhod namignila februarja, ko je na družbenem omrežju izbrisala vse njune skupne fotografije, pozneje pa svoj račun deaktivirala. Teden dni pozneje se je vrnila na Instagram, kjer je prekinila molk in utišala govorice, da je bil pevec nezvest. "V tem razmerju ni bilo tretje osebe," je takrat zapisala igralka. Par so aprila fotografi ujeli na Havajih, kjer sta se po obali sprehajala z roko v roki, v začetku meseca pa se je pevec udeležil dogodka ob predstavitvi naslovnice revije Sports Illustrated, ki jo krasi Megan. Zvezdnika se pred tem že nekaj časa nista skupaj pojavljala na dogodkih, tudi tokrat pa nista skupaj stopila na rdečo preprogo. PREBERI ŠE Machine Gun Kelly na predstavitvi naslovnice ob Megan Fox "Trudi se početi vse, kar lahko, da bi jo dobil nazaj, ona pa mu dela z ničemer ne olajša. Med njima je še vedno veliko nezdrave dinamike, njuni prijatelji pa ne vidijo načina, da bi se zveza lahko obnesla. On se mora dokazati in noče odnehati. Ima dober odnos z njenimi sinovi. Veliko dela ga še čaka," pa je povedal nek drug vir blizu para.