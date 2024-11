Machine Gun Kelly komentiral nosečnost Megan Fox: Spet bom očka

Da Megan Fox in Machine Gun Kelly pričakujeta prvega skupnega otroka, je javnost izvedela pred točno dvema tednoma. Novico je na družbenih omrežjih z objavo fotografije, na kateri se lepo vidi njen zaobljen trebušček sporočila kar zvezdnica sama, zdaj pa se je na prihajajočega novega družinskega člana končno javno odzval tudi slavni pevec.

Zvezdnik je na omrežju X delil zapis, s katerim je izrazil navdušenje nad tem, da bo ponovno oče. "Naslednji teden se bom izoliral, da bom znova začel delati na albumu. Ko navdih teče skozi mene brez ovir, bom v hipu dosegel cilj," je zapisal v svojem slogu in dodal: "Ne skrbite zame, navsezadnje bom spet očka."

34-letnik je pred 15 leti prvič okusil čare očetovstva, ko je s svojim nekdanjim dekletom Emmo Cannon dobil hčerko Casie. Zanj bo torej to drugi otrok, medtem ko bo za Megan to že četrti, saj ima iz zakona z Brianom Austinom Greenom že 12-letnega Noaha, 10-letnega Bodhija in osemletnega Journeyja.