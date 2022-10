Machine Gun Kelly na rdeči preprogi v korzetu

Machine Gun Kelly se je v torek udeležil prireditve Time100 Next Gala, kjer mu je družbo delala zaročenka Megan Fox . Medtem ko je igralka za dogodek izbrala zlato elegantno obleko, se je pevec odločil, da bo s svojo opravo nekoliko bolj vpadljiv. Po rdeči preprogi se je namreč sprehodil s prozornim korzetom, obdanim s srebrnimi bleščicami, ki ga je kombiniral s črnimi rokavicami in hlačami iz lateksa.

Rocker se je iz svoje oprave pošalil na Instagramu, kjer se je oklical za "lateks Larryja" in v šali zapisal, da ga bodo lahko sledilci spremljali v drugi sezoni serije Zmajeva hiša . Eden izmed oboževalcev se je z njegovo povezavo oblačil z znanstvenofantastično serijo strinjal, saj je zapisal, da ima Machine Gun Kelly "zmajsko energijo" .

32-letni zvezdnik se je Timovega dogodka udeležil, ker je bil eden izmed prejemnikov častne nagrade, ki jo revija podeljuje tistim, ki odločilno vplivajo na svet zabavne industrije. Častni prejemniki so bili med drugim pevka SZA, raper Jack Harlow in igralec Joe Alwyn. Kelly je v svojem zahvalnem govoru nagovoril občinstvo, naj "opustijo logiko in sprejmejo čarobnost".