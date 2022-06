Machine Gun Kelly objavil fotografijo z mamo, ki ga je zapustila

Glasbenik Machine Gun Kelly je svojim oboževalcem predstavil mamo. Zvezdnik je na družbenem omrežju Instagram delil fotografijo, na kateri s prekrižanimi nogami sedi z žensko, ki je njegova biološka mati. Ta je njega in njegovo družino zapustila, ko je bil zvezdnik star devet let, o njej pa je v preteklosti že pisal pesmi.

Na fotografijo, na kateri se pevec in njegova mati smejita na vsa usta, so se takoj odzvali tudi številni oboževalci, po osmih urah od objave, pa jo je všečkalo več kot 614 tisoč ljudi, med njimi tudi glasbenikova prijateljica Kourtney Kardashian . Med komentarji sta svoje navdušenje izrazila tudi režiser Elias Michael in fotograf Casey McPerry , televizijec Vas J Morgan pa je zapisal: "Čudovita je."

Meseca aprila je njegova zaročenka, 35-letna igralka Megan Fox, znova spregovorila o svojem občudovanju zaročenca in dodala, da je prav takšnega moškega, kot je on, sanjala od svojega četrtega leta: "Je dobesedno natančno takšnega izgleda, kot sem si ga predstavljala vse od četrtega leta. Sem tudi štiri leta starejša od njega. Misli, da sem si ga priklicala. Moje misli in nameni so ga ustvarili takšnega, kot je. Kdo ve, kakšen bi bil po izgledu ali po karakterju, če ne bi bilo mene?"