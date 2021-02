Machine Gun Kelly okrog vratu nosi ustekleničeno kri Megan Fox

Machine Gun Kelly je na praznik ljubezni na Instagramu v eni objavi delil kar dve fotografiji. Na prvi pred ogledalom pozira ob svoji veliki ljubezni, igralki Megan Fox, ki je tudi posnela njuno fotografijo. Na drugi pa vidimo steklen obesek na verižici, v katerem se nahaja igralkina kri. Ob tem je zapisal: "Tvojo kri nosim okrog svojega vratu." Ter zraven dodal še dva simbola: nož in kapljico krvi, ki simbolizira DNK. Namesto kraja, kjer je bila fotografija posneta, pa je zapisal''My Bloody Valentine''. Spomnimo, da je naslov njegove pesmi Bloody Valentine in da je v videospotu za omenjeno pesem prav tako nastopila njegova boljša polovica Megan.