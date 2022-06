Machine Gun Kelly po razburljivi noči z razbito arkado

Machine Gun Kelly je svoje oboževalce na družbenem omrežju pozdravil s serijo fotografij pretekle noči, na katerih pa ima okrvavljeno arkado, ki je posledica razburljive pretekle noči. Delil je tudi videoposnetek, na katerem si je s čela popravil okrvavljene roza lese in vzdihnil ob pogledu na rano in zasušeno kri.

32-letnik je imel preteklo noč koncert v New Yorku, kjer je napolnil dvorano Madison Square Garden, pozneje pa so se zabavali še v enem izmed lokalov, kjer se je zgodil incident. Tam naj bi imel pevec govor za zbrane prijatelje, med katerimi je bila njegova zaročenka Megan Fox, pevka Avril Lavigne, Landon Barker s svojim dekletom in Charli D'Amelio, nenadoma pa se je odločil, da bo steklenico razbil na glavi.

Po poročanju neke priče je zvezdnik zavrnil prvo pomoč in ni želel počistiti krvavih madežev, ki jih je imel po rokah in na oblačilih. To pa ni bil edini incident, v katerem je bil udeležen. Že med koncertom naj bi nadrl člana svoje ekipe. Pevec je zapustil oder, da bi se soočil s sodelavcem, kjer so ga morali zadržati, da ga ni še fizično napadel. Njegova skupina je med tem časom igrala naprej. Ko se je vrnil na oder, je razbil kitaro in nadaljeval nastop.