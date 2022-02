Machine Gun Kelly po tetovaži imena novega albuma spremenil naslov

Machine Gun Kelly si je pri ustvarjanju novega albuma očitno v zadnjem trenutku premislil in spremenil prvotni naslov zgoščenke, kljub temu, da si je ime 'Born With Horns' v tem času že dal vtetovirati skupaj s prijateljem in glasbenim kolegom Travisom Barkerjem. Nov naslov albuma se po novem glasi 'Mainstream Sellout '.

Machine Gun Kelly je tako oboževalce kot glasbenega kolega Travisa Barkerja presenetil z novico, da si je premislil glede naslova prihajajočega albuma. MGK, ki si je skupaj z Barkerjem pred časom na roko vtetoviral citat Born With Horns, kot naj bi se glasil tudi njegov nov album, je sedaj z zabavnim videoposnetkom najavil, da to ne drži več. icon-expand Travis Scott in Machine Gun Kelly kljub temu ostajata dobra prijatelja. FOTO: TikTok "Saj velja, da sva prijatelja, kljub vsemu, kar se lahko zgodi, kajne," je v TikTok videoposnetku MGK vprašal nekoliko zmedenega Barkerja. "A se spomniš, ko sva si ime novega albuma dala vtetovirati na roki," je nadaljeval nasmejani MGK, pri čemer ga je Travis prekinil z vprašanjem: "Ali bova zamenjala ime albuma? " V naslednjem kadru videoposnetka postane jasno, da se bo novo ime albuma, ki bo izdan v tem letu, glasilo Mainstream Sellout. "Na albumu je veliko bolj prisotna kitara, besedila pa segajo globlje. Nikoli se ne želim ponavljati," je o albumu v nekem intervjuju dejal glasbenik, ki se je nedavno zaročil s svojo izbranko Megan Fox. PREBERI ŠE Machine Gun Kelly: Če bi Megan skušala odstraniti zaročni prstan, bi čutila bolečino Pevec, ki je za pomemben trenutek za zaročenko izbral prav poseben prstan, pa ni edini, ki je zaljubljen. V oblakih zadnje mesece živi tudi njegov kolega Travis Barker, ki se je prav tako zaročil s svojo izbranko, Kourtney Kardashian. Oba glasbenika v kratkem poleg novega albuma torej čaka še en velik mejnik – poroka.