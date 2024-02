Machine Gun Kelly se je pohvalil z novo tetovažo

A čeprav je telo 33-letnika že zelo zasedeno, se zvezdnik novim tetovažam ne misli odpovedati. Nedavno si je omislil novo in to izjemno veliko. Odločil se je za črno tetovažo, ki prekriva skoraj pol zgornjega dela njegovega telesa, saj je v črnino odel polovico trupa in celotne roke. S tem je prekril nekaj svojih predhodnih tetovaž. Nova je videti kot majica z dolgimi rokavi, ustvarila pa jo je priznana mojstrica tetovaž Roxx .

Mnenje glasbenikovih oboževalcev o novi tetovaži je različno. Nekaterim je bilo izjemno všeč, da je zvezdnik s tem prekril nekaj že prej ustvarjenih tetovaž, ki so bile posvečene njegovemu rodnemu mestu Clevelandu, spet drugi pa so se nad črnino zgražali. "Imel si čudovito telo, tole pa je fuj," je mogoče prebrati na družbenih omrežjih. "Ne gre za to, da se je znebil svojih starih tetovaž. Glej na to duhovno, začenja znova. Spreminja se in se razvija v nekaj močnejšega in boljšega," so še prepričani nekateri.