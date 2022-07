Machine Gun Kelly si je razbil arkado, da bi dobil pozornost

"Veš tisto, ko z vilicami žvenketaš po kozarcu, da od ljudi dobiš pozornost? No, jaz nisem imel vilice, zato sem zažvenketal po glavi," je v pogovorni oddaji Late Night pojasnil Machine Gun Kelly , ko ga je voditelj Seth Meyers vprašal, zakaj si je na zabavi po koncertu s kozarcem 'prostovoljno' razbil arkado. Meyers se je nato pošalil na račun glasbenika in dejal: "Veš, v medicini se temu reče, da 'si sam prosiš'." Kelly mu je odvrnil: "Ja, včeraj sem imel hudo obliko tega."

Machine Gun Kelly je v sredo presenetil z objavo na Instagramu, v kateri je s svojimi oboževalci delil fotografije, na katerih ima razbito arkado. Po poročanju priče je rano dobil zaradi razbitega kozarca penine na zabavi, ki je potekala po njegovem razprodanem koncertu v New Yorku. Tam mu je družbo delala tudi zaročenka Megan Fox, drugi znani gosti pa so bili še pevka Avril Lavigne, Landon Barker (sin Travisa Barkerja) in Charli D'Amelio.