Machine Gun Kelly v spremstvu Megan predstavil linijo lakov za nohte

Na zabavo ob lansiranju nove kolekcije je MGK, katerega pravo ime je Colson Baker, povabil tudi nekatere zvezdnike, kot so Avril Lavigne, Charli in Dixie D’Amelio, Chase Hudson ter Jessie Jo Stark. Fotografi so ujeli tudi novost na glasbenikovem obrazu - novo tetovažo v predelu obraza. To pa ni prvo tovrstno presenečenje. V preteklosti je že priznal, da rad šokira z videzom, barvo svojih nohtov pa pogosto usklajuje s tisto, ki je najljubša njegovi Megan. Ta je že večkrat povedala, da v zvezi z njim zelo uživa ravno zato, ker premika njene meje in jo spodbuja k večji kreativnosti.