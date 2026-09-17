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Tuja scena

Krafta k donaciji za pomoč Palestincem pozvala tako Macklemore kot Sheeran

New Jersey, 17. 09. 2026 08.01 pred 43 minutami 3 min branja 2

Avtor:
E.K.
Macklemore, Kraft

Ameriški raper Macklemore bo celoten znesek, ki ga je zaslužil na turneji Eda Sheerana, namenil humanitarni pomoči Palestincem. Odločitev je sprejel po tem, ko so ga zaradi javne podpore Palestini umaknili s turneje. K enaki potezi je pozval tudi milijarderja Roberta Krafta, enega od lastnikov stadionov, ki so Sheeranu postavili ultimat, ta pa je v odzivu razkril, da ga je k donaciji že pozval tudi Sheeran.

Macklemore je sporočil, da bo milijon dolarjev (872.160,00 EUR), ki jih je kot predizvajalec doslej zaslužil na turneji Loop Eda Sheerana, namenil organizacijam, ki pomagajo Palestincem in zagotavljajo humanitarno pomoč v Gazi. Odločitev je sporočil po tem, ko so ga zaradi odzivov na njegove izjave v podporo Palestini umaknili s turneje.

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Raper je ob tem pozval tudi Roberta Krafta, lastnika ekipe New England Patriots in znanega podpornika Izraela, naj njegovo donacijo izenači. Lastniki stadionov so namreč zahtevali, da se raper umakne ali pa koncertov ne bodo dovolili. "Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih 48 urah, želim pogovor znova usmeriti tja, kamor sodi – k Palestincem, ki še vedno umirajo, živijo pod vojaško okupacijo in se še naprej borijo za svojo svobodo. Celoten milijon dolarjev svojega neto zaslužka s turneje Eda Sheerana Loop bom namenil šestim organizacijam, ki neposredno pomagajo Palestincem," je z grammyjem nagrajeni glasbenik zapisal na Instagramu.

Macklemore
Macklemore
FOTO: Profimedia

Ob tem pa je pozval tudi Krafta, naj prispeva enak znesek. "Ne glede na to, o čemer se ne strinjamo, se morda lahko strinjamo vsaj v tem: palestinska življenja je vredno zaščititi. Življenje Palestinca ni nič manj vredno od katerega koli drugega življenja na tem svetu," je zatrdil zvezdnik.

Robert Kraft
Robert Kraft
FOTO: Profimedia

85-letni poslovnež Kraft se je na poziv odzval z izjavo, v kateri je razkril, da ga je poklical Ed Sheeran in ga prosil, naj za pomoč ljudem na prizadetem območju nameni dva milijona dolarjev. "Velik del svojega življenja sem posvetil povezovanju ljudi. Trdno verjamem, da je vsako življenje vredno zaščititi," je še dejal Kraft in dodal, da namerava Sheeran k dobrodelnosti povabiti tudi druge lastnike koncertnih prizorišč. "Naš cilj je, da skupaj še naprej gradimo mostove med ljudmi," je sklenil milijarder.

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Spomnimo, Macklemore je bil po dveh koncertih v New Jerseyju, na katerih je izkazal podporo Palestini, deležen kritik judovskih skupin, zato sta, kot je sporočil v daljšem zapisu na družbenem omrežju, s Sheeranom zaradi nepremostljivih nesoglasij sodelovanje prekinila.

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Angleški glasbenik Sheeran je nato v sporočilu za javnost pojasnil, da želi glede političnih vprašanj v javnosti ostati nevtralen. Kot je razkril, so mu Kraft in še nekateri drugi lastniki koncertnih prizorišč sporočili, da njegove turneje ne bodo gostili na svojih stadionih, če bo Macklemore še naprej nastopal kot predskupina. Zaradi tega so raperja umaknili s turneje. Le dan pozneje pa so se v znak solidarnosti z Macklemorom in Palestino s preostanka turneje umaknili tudi štirje drugi Sheeranovi spremljevalni izvajalci, Finneas, Aaron Rowe, Boega in Lukas Graham.

Razlagalnik

Robert Kraft je ameriški poslovnež in milijarder, ki je najbolj znan kot lastnik ekipe New England Patriots, profesionalnega moštva v ligi ameriškega nogometa NFL. Pod njegovim vodstvom, ki se je začelo leta 1994, je ekipa postala ena najuspešnejših v zgodovini lige, saj je osvojila več naslovov prvaka Super Bowl. Poleg športa je Kraft dejaven tudi v nepremičninskem sektorju in filantropiji, kjer se osredotoča na izobraževanje, zdravstvo in boj proti antisemitizmu.

Finneas O'Connell, ki nastopa pod umetniškim imenom Finneas, je ameriški glasbenik, tekstopisec in glasbeni producent. Najbolj je znan po svojem tesnem sodelovanju s sestro Billie Eilish, za katero je produciral in soavtoriral številne svetovne uspešnice. Finneas je prejel več nagrad grammy, vključno z nagradami za producenta leta, in je znan po svojem inovativnem pristopu k produkciji, ki združuje elemente popa, indieja in elektronike.

Predizvajalec (ali predskupina) je glasbeni izvajalec ali skupina, ki nastopi pred glavno zvezdo večera na koncertu ali turneji. Njegova glavna naloga je ogrevanje občinstva in ustvarjanje vzdušja pred prihodom glavnega izvajalca na oder. Za mlajše ali manj uveljavljene glasbenike je to ključna priložnost za pridobivanje prepoznavnosti in širjenje baze oboževalcev, saj nastopajo pred že zbrano množico ljudi, ki so prišli na koncert.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Macklemore Robert Kraft palestina izrael Ed Sheeran

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KOMENTARJI2

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Davao
17. 09. 2026 08.40
Jaz jih zagotovo ne bom podpiral.Naj razčistijo s Hamas-om
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Jak Tobim
17. 09. 2026 08.39
vsi humanitarci s svojo humanitarno dejavnostjo obogatijo. upam, da si bo novinar zadal nalogo, da sopremlja finančno stanje tega reperja, ki je bil izključen iz turnjeje, ker je na koncertih javno pozival k poboju judov. naj gori, naj gori izrael je bilo geslo- ne samo na našoh protestih v Ljubljani, ampak na njegovih političnih ekspozejih, kjer bi naj pel,.. in, vsekakor je potem s to humanitarnostjo 8beri paelu k pobboju judov) noro obogatel. če se tale neha dreti naj gori Izrael je revež. dokler to počne pa padajo milijioni v njegove žepe. to pše kako uspešno počne Roger Waters za penzioniste, tale je za mlajšo generacijo, ki ji Greta ni dovolj. nikjer nič za enakopravnost žensk, za človekove pravice, voljo ljudstva pri odločanju o samem sebi, nasprotovanju diktatur, ..nioč. lahko vsak pogleda njegove ekspozeje na spletu in oporeka mojemu, če najde argument, ki bo napisano zanikal. žal mi je, da sem ponovno tisti, ki moti duševni mir enakomislečih.
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bibaleze
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