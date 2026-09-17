Krafta k donaciji za pomoč Palestincem pozvala tako Macklemore kot Sheeran

Macklemore je sporočil, da bo milijon dolarjev (872.160,00 EUR), ki jih je kot predizvajalec doslej zaslužil na turneji Loop Eda Sheerana, namenil organizacijam, ki pomagajo Palestincem in zagotavljajo humanitarno pomoč v Gazi. Odločitev je sporočil po tem, ko so ga zaradi odzivov na njegove izjave v podporo Palestini umaknili s turneje.

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Raper je ob tem pozval tudi Roberta Krafta, lastnika ekipe New England Patriots in znanega podpornika Izraela, naj njegovo donacijo izenači. Lastniki stadionov so namreč zahtevali, da se raper umakne ali pa koncertov ne bodo dovolili. "Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih 48 urah, želim pogovor znova usmeriti tja, kamor sodi – k Palestincem, ki še vedno umirajo, živijo pod vojaško okupacijo in se še naprej borijo za svojo svobodo. Celoten milijon dolarjev svojega neto zaslužka s turneje Eda Sheerana Loop bom namenil šestim organizacijam, ki neposredno pomagajo Palestincem," je z grammyjem nagrajeni glasbenik zapisal na Instagramu.

Macklemore FOTO: Profimedia

Ob tem pa je pozval tudi Krafta, naj prispeva enak znesek. "Ne glede na to, o čemer se ne strinjamo, se morda lahko strinjamo vsaj v tem: palestinska življenja je vredno zaščititi. Življenje Palestinca ni nič manj vredno od katerega koli drugega življenja na tem svetu," je zatrdil zvezdnik.

Robert Kraft FOTO: Profimedia

85-letni poslovnež Kraft se je na poziv odzval z izjavo, v kateri je razkril, da ga je poklical Ed Sheeran in ga prosil, naj za pomoč ljudem na prizadetem območju nameni dva milijona dolarjev. "Velik del svojega življenja sem posvetil povezovanju ljudi. Trdno verjamem, da je vsako življenje vredno zaščititi," je še dejal Kraft in dodal, da namerava Sheeran k dobrodelnosti povabiti tudi druge lastnike koncertnih prizorišč. "Naš cilj je, da skupaj še naprej gradimo mostove med ljudmi," je sklenil milijarder.

Spomnimo, Macklemore je bil po dveh koncertih v New Jerseyju, na katerih je izkazal podporo Palestini, deležen kritik judovskih skupin, zato sta, kot je sporočil v daljšem zapisu na družbenem omrežju, s Sheeranom zaradi nepremostljivih nesoglasij sodelovanje prekinila.

Angleški glasbenik Sheeran je nato v sporočilu za javnost pojasnil, da želi glede političnih vprašanj v javnosti ostati nevtralen. Kot je razkril, so mu Kraft in še nekateri drugi lastniki koncertnih prizorišč sporočili, da njegove turneje ne bodo gostili na svojih stadionih, če bo Macklemore še naprej nastopal kot predskupina. Zaradi tega so raperja umaknili s turneje. Le dan pozneje pa so se v znak solidarnosti z Macklemorom in Palestino s preostanka turneje umaknili tudi štirje drugi Sheeranovi spremljevalni izvajalci, Finneas, Aaron Rowe, Boega in Lukas Graham.