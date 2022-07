Macklemore med epidemijo znova podlegel drogam, a se nato pobral

"Prvo poletje covida-19 sem ponovno podlegel odvisnosti. Danes sem 694. dan trezen," je na videoposnetku na družbenem omrežju TikTok zapisal ameriški raper Macklemore . "Rad vas imam," je svojim oboževalcem zapisal pod objavo, kjer je tudi njih spodbudil, naj povedo svoje zgodbe o tem, kako so premagali odvisnost od prepovedanih substanc.

Glasbenik se je o tem, kako je med epidemijo ponovno začel uživati droge, spregovoril januarja za revijo People. "Bilo je resnično boleče zame in za ljudi, ki me imajo radi. Nehal sem delati. Ko moram biti pri miru, sam s svojimi mislimi – tam živi bolezen. Ampak, veste kaj? Ne rabim se pretvarjati, da sem popoln tip, v procesu okrevanja. Niti blizu nisem in v tem ni nobenega sramu." Dodal je, da o svoji borbi z odvisnostjo odkrito spregovori tudi s svojimi tremi otroki, ki jim vedno iskreno prizna, ko gre na terapije.

39-letni zvezdnik je prvič odšel na zdravljenje leta 2008, k temu pa ga je po več letih odvisnosti spodbudil njegov oče. "Najpomembnejša stvar, ki sem se je naučil na zdravljenju, je, da zoper drog nimam moči. Bolezen je zahrbtna. Nenehno ti govori laži, v smislu: 'Veš kaj, najboljše je, da se zadaneš,' čeprav sam veš, da te to ubija," je nedavno pojasnil za revijo Rolling Stone.