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Tuja scena

Macklemore po izkazani podpori Palestini nič več del turneje Eda Sheerana

New Jersey, 15. 09. 2026 18.51 pred 24 minutami 4 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Macklemore

Raper Macklemore zaradi komentarjev v podporo Palestini, ki jih je izrekel na odru, ne bo več del turneje Eda Sheerana po ZDA, kjer je nastopal kot predskupina. Izvajalec, čigar pravo ime je Benjamin Haggerty, je na dveh koncertih vzkliknil geslo 'Svoboda Palestini', zaradi česar se je pritožilo več judovskih skupin.

Macklemore je potrdil, da ni več del turneje Eda Sheerana in dodal, da še vedno stoji za svojimi komentarji in podpira Palestino, ob tem pa poudaril, da sam ni žrtev, temveč so prave žrtve Palestinci, ki živijo v Gazi. Britanski zvezdnik odločitve, zakaj raper ni več del turneje, ni komentiral, prav tako ni razkril, kdo bo nastopal namesto Macklemora.

Macklemore je zaradi podpore Palestini postal tarča kritik.
Macklemore je zaradi podpore Palestini postal tarča kritik.
FOTO: Profimedia

Ta je 4. septembra med koncertom v New Jerseyju dejal občinstvu: "Velik razlog, zakaj sem želel biti del te turneje, je, da bi lahko nastopal na stadionih, kot je ta, in izrekel dve besedi, ki sta mi zelo pri srcu, in sicer: Svoboda Palestini!" Nato je zaigral pesem Hind's Hall, v kateri obsoja izraelske napade na Gazo, na platnih pa so se pojavili posnetki uničenja in bede, v kakršni živijo Palestinci na tem območju.

Po koncertu se je na njegov nastop javno odzvala skupina StopAntisemitism, ki je raperja, ki je sicer znan podpornik Palestine, kritizirala z besedami: "Judovski oboževalci so kupili vstopnice za koncert Eda Sheerana in ne zato, da jih iz zasede s svojo protiizraelsko propagando preseneti Macklemore."

Raper se je naslednji večer vrnil na isti oder in neposredno nagovoril 'judovske brate in sestre', ki so bili med občinstvom: "Kritika Izraela, apartheida, nasprotovanje genocidu ni kritika vas." Dodal je, da je le želel sporočiti ljudem v Gazi, da niso pozabljeni.

Izrael obtožbe o genocidu v Gazi zanika in trdi, da so napadi odgovor na napad Hamasa oktobra 2023, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi. Od takrat je v napadih na Gazo po podatkih Združenih narodov skupaj umrlo približno 73.780 ljudi.

Macklemore ne bo več del ameriške turneje Eda Sheerana.
Macklemore ne bo več del ameriške turneje Eda Sheerana.
FOTO: Profimedia

Macklemore je s svojim komentarjem izzval le več jeze, v peticiji Izraelsko-ameriškega sveta pa so pozvali Sheerana, naj raperja zamenja. "To je koncert Eda Sheerana, ne politični shod, protest ali aktivistični dogodek," so zapisali in dodali, da je Macklemore s svojim pozivom pristranski, kar je številne zmotilo.

Ta se je nato odzval v dolgem zapisu na družbenem omrežju, kjer je pojasnil, da se je težek pogovor s Sheeranom končal z nepremostljivimi nesoglasji in je zato odstopil od sodelovanja s pevcem. Kot je za Rolling Stone pojasnila agencija, ki promovira turnejo, pa se lastniki prizorišč, na katerih se bo turneja nadaljevala, niso več strinjali, da pri njih nastopi Macklemore, kar bi privedlo do tega, da bi morali turnejo v celoti odpovedati, s tem pa prizadeti na tisoče oboževalcev Eda Sheerana.

Ameriški podjetnik Robert Kraft, ki je lastnik stadiona Gillette v Massachusettsu, je dejal, da ni želel Macklemorovega nastopa, ker ne podpira sovražnega govora, in raperja obtožil, da širi 'razširjeno različico antisemitistične retorike'. Ob tem je dodal: "Strinjam se, da je preveč ljudi izgubilo življenje in je bilo povzročenega preveč trpljenja, a širjenje selektivnih informacij in ignoriranje Hamasovega ravnanja ni iskreno in povzroča več razdora ter sovraštva."

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Macklemore je v svojem zapisu jasno pojasnil, da sočustvuje s Sheeranom in težko odločitvijo, pred katero je bil postavljen, a kritiziral britanskega pevca, da ni zavzel jasnega stališča o tematiki: "Če se zavzameš za določeno stran, te lahko drago stane. Finančno, pogodb s sponzorji, nastopov na festivalih in zasebnih koncertih, odnosov in dostopov. Sam sem vse to že izgubil, a v primerih, ko izbiramo med zatiralcem in zatiranimi, ni nevtralnega položaja."

Naslovil je tudi obtožbe antisemitizma in zapisal, da je eden najbolj učinkovitih načinov utišanja nasprotujočih mnenj, da se kot orožje uporabijo obtožbe antisemitizma. "Ko nasprotujemo Izraelu ali podpiramo svobodno Palestino, se hitro pojavijo obtožbe, da smo proti Judom ali jih ne želimo zaščititi, kar ščiti Izrael pred tem, da prevzame odgovornost," je zapisal Macklemore. Ob tem je dodal, da je v sklopu turneje nastopil le dvakrat, njegove besede pa so povzročile veliko hrupa, zato se nadeja, da je uspel znova usmeriti pozornost na Palestino in jemlje to kot najuspešnejšo turnejo doslej.

Oglasila se je tudi Pink

Vpletla se je tudi pevka Pink, ki je Judinja, na družbenem omrežju pa je delila kritike na raperjev račun, ob tem pa bila tudi sama deležna številnih kritik na račun tega, kako vzgaja svoja otroka in kako je v preteklosti govorila o zvezdnicah Paris Hilton, Britney Spears in Christini Aguileri.

Pink je kritizirala Macklemora.
Pink je kritizirala Macklemora.
FOTO: Profimedia

Pozneje se je odzvala z zapisom, v katerem je pojasnila, da ne govori v imenu Izraela ali katere druge vlade in razjasnila svoje stališče v povezavi z Macklemorom: "Minuli konec tedna je Macklemore stal pred stadionom, polnim družin, ki imajo rade glasbo, in prikazoval grozljive podobe vojne ter posvetil eno od pesmi gibanju, ki ga podpira, nato pa v mikrofon vsem zbranim Judom dejal, da ni govoril o njih. Ne moreš odločati v našem imenu!"

Izpostavila je tudi, da je leta 2014 na grammyjih izvajal svojo himno v podporo istospolno usmerjenim z naslovom Same Love, kjer se je medtem poročilo 33 parov LGBTQ+ skupnosti, medtem ko je nosil črno lasuljo, brado in lažni kljukast nos, zaradi česar se je pozneje opravičil, ker so kritiki trdili, da je bila njegova oprava antisemitistična.

Razlagalnik

Izraz 'apartheid' izhaja iz afrikanščine in dobesedno pomeni 'ločenost'. Zgodovinsko se nanaša na sistem institucionalizirane rasne segregacije in diskriminacije, ki je v Južni Afriki veljal med letoma 1948 in 1994. V tem sistemu so bili prebivalci razdeljeni na rasne skupine, pri čemer je bila bela manjšina deležna vseh političnih in ekonomskih privilegijev, medtem ko je bila večinska črna populacija sistematično zatirana, omejena na določena območja in prikrajšana za temeljne človekove pravice. Danes se ta izraz v mednarodnem pravu in političnem diskurzu uporablja za opisovanje podobnih sistemov sistemske diskriminacije, kjer ena skupina izvaja nadvlado nad drugo.

Robert Kraft je vpliven ameriški poslovnež in milijarder, ki je najbolj znan kot lastnik ekipe New England Patriots v ligi ameriškega nogometa (NFL). Pod njegovim vodstvom, ki se je začelo leta 1994, so Patriots postali ena najuspešnejših franšiz v zgodovini lige, saj so osvojili več naslovov prvaka Super Bowl. Poleg športa je Kraft znan tudi kot filantrop in ustanovitelj fundacije, ki se ukvarja z bojem proti antisemitizmu in spodbujanjem medverskega dialoga, zaradi česar je pogosto vključen v javne razprave o judovskih vprašanjih in izraelski politiki.

Antisemitizem je oblika predsodkov, sovraštva, diskriminacije ali nasilja usmerjenega proti Judom kot posameznikom ali kot skupnosti. Korenine antisemitizma segajo stoletja v preteklost in so se skozi zgodovino kazale v različnih oblikah, od verskega preganjanja v srednjem veku do rasističnih teorij v 19. in 20. stoletju, ki so dosegle vrhunec v holokavstu. Danes se izraz uporablja za opisovanje vseh dejanj, ki spodbujajo sovraštvo do Judov, vključno z uporabo stereotipov, zanikanjem holokavsta ali neupravičenim enačenjem vseh Judov s politiko države Izrael.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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vlahov
15. 09. 2026 19.15
Umetnost in palestina , prej Falestina in še prej Primorje , ne gresta skupaj .
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+1
1 0
ptuj.si
15. 09. 2026 19.11
Naj gre v Palestino nastopati.
Odgovori
+1
1 0
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