Mačku Larryju se je na Downing Streetu pridružil nov sostanovalec.

Kot je za svoj 62. rojstni dan za BBC povedal Starmer, ima za sabo dolgo poletje pogajanj z najstnikoma, ki sta želela nemškega ovčarja. Namesto tega so se naposled dogovorili, da se bo Joju pridružil mladič sibirske mačke, za katero je značilna dolga in puhasta dlaka. Britanski tisk se je že zaskrbljeno spraševal, kako se bodo tri mačke razumele. A Starmer, ki je Larryjev že šesti predsednik vlade, je razkril, da mačje rivalstvo ni težava na Downing Streetu, pač pa veliko bolj to, da so zaradi varnosti edina vrata iz njihovega stanovanja blindirana, torej zaščitena pred bombami, zaradi česar je namestitev mačje lopute nekoliko težavna.

Maček Larry, ki velja za zelo teritorialnega mačka, pa je danes na družbenem omrežju X že dal vedeti, kdo je glavni. "Muc bo POROČAL mačku Larryju," je zapisal na svojem profilu. Starmerjev predhodnik Rishi Sunak je imel labradorko po imenu Nova. Po besedah Rishijeve žene Akshate Murty sta imela Nova in Larry vroče razprave, a naj bi Larry vedno zmagal.