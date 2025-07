Macron med slavnostno večerjo pomežiknil princesi Catherine

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je s soprogo Brigitte tri dni mudil na državniškem obisku v Združenem kraljestvu, prvem uradnem obisku med državama po 17 letih. Tam so ju sprejeli kralj Karel III. , kraljica Camilla ter prestolonaslednik princ William in princesa Catherine . Ob tem so priredili več svečanih dogodkov, med njimi je bila tudi gala večerja.

Na njem je Macron sedel med princeso Catherine in kraljem Karlom III. Ko so se usedli, je francoski predsednik valižanski princesi vljudno odmaknil stol. Kmalu zatem pa so kamere ujele, kako je Macron princesi med zdravico pomežiknil. Posnetek je kmalu ujel pozornost javnosti in zakrožil po spletu.

Kralj se je v nagovoru poklonil uradnemu obisku, ki je bil med drugim tudi prvi obisk političnega voditelja Evropske unije po brexitu. "Ta večer smo pili angleško peneče vino, ki ga je ustvarilo francosko podjetje. To bi vsaj nekateri naši predhodniki težko verjeli," je dejal kralj.

Na gala večerji so bili prisotni tudi Mick Jagger, Elton John z možem Davidom Furnishem in predsednik vlade Združenega kraljestva Keir Starmer.