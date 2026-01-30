Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Macron tarča šal: njegov govor postal glasbeni hit

Ljubljana, 30. 01. 2026 12.27 pred 34 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Emmanuel Macron

Na Svetovnem gospodarskem forumu veliko pozornosti niso požela le sončna očala francoskega predsednika Emmanuela Macrona, temveč tudi njegov govor in fraza 'for sure', ki jo je večkrat ponovil. Uporabniki družbenih omrežij so priložnost hitro izkoristili za šale na njegov račun.

S pomočjo umetne inteligence je Macronova besedna fraza 'for sure' oziroma v prevodu 'zagotovo' med drugim zaživela v rap skladbi, operni ariji in pop hitu. Posnetek, na katerem je politik zaživel kot izvajalec različnih glasbenih žanrov, je hitro zaokrožil po družbenem omrežju TikTok.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Besedna fraza, ki je bila sicer del daljšega govora, je pozornost javnosti pritegnila prav zaradi tega, ker jo je politik večkrat uporabil, njegova angleščina pa pri tem ni bila popolna. Na TikToku je Macronova izjava navdahnila tudi številne didžeje, ki so s sledilci delili svoje remikse.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da moč spleta zares ne pozna meja, pa je dokazal DJ Bens, ki je Macronov govor v kombinaciji s plesno glasbo predvajal v čisto pravem klubu. Obiskovalci so bili nad slišanim navdušeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Emmanuel Macron je francoski politik, ki je bil izvoljen za predsednika Francije leta 2017 in ponovno leta 2022. Preden je postal predsednik, je bil minister za gospodarstvo, industrijo in digitalne zadeve v vladi socialističnega premierja Manuela Vallsa. Svojo politično stranko Naprej, republika! (La République En Marche!) je ustanovil leta 2016. Njegova politika je pogosto opisana kot liberalna in proevropska.

Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum - WEF) je mednarodna organizacija s sedežem v Švici, ki združuje voditelje iz gospodarstva, politike, družbe in drugih področij javnega življenja. Forum je znan predvsem po letnem srečanju v Davosu, kjer razpravljajo o najpomembnejših globalnih izzivih, kot so gospodarstvo, okolje, tehnologija in družbene teme. Cilj foruma je izboljšati stanje v svetu s spodbujanjem sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Emmanuel Macron šale govor klub

Lamar Odom po aretaciji znova na zdravljenju odvisnosti

Ariana v modni bibliji s šestimi prsti

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol povečuje tveganje za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Ali s popusti res prihranimo?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506