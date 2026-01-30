Macron tarča šal: njegov govor postal glasbeni hit

S pomočjo umetne inteligence je Macronova besedna fraza 'for sure' oziroma v prevodu 'zagotovo' med drugim zaživela v rap skladbi, operni ariji in pop hitu. Posnetek, na katerem je politik zaživel kot izvajalec različnih glasbenih žanrov, je hitro zaokrožil po družbenem omrežju TikTok.

Besedna fraza, ki je bila sicer del daljšega govora, je pozornost javnosti pritegnila prav zaradi tega, ker jo je politik večkrat uporabil, njegova angleščina pa pri tem ni bila popolna. Na TikToku je Macronova izjava navdahnila tudi številne didžeje, ki so s sledilci delili svoje remikse.

Da moč spleta zares ne pozna meja, pa je dokazal DJ Bens, ki je Macronov govor v kombinaciji s plesno glasbo predvajal v čisto pravem klubu. Obiskovalci so bili nad slišanim navdušeni.

