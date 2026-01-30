Macron tarča šal: njegov govor postal glasbeni hit

S pomočjo umetne inteligence je Macronova besedna fraza 'for sure' oziroma v prevodu 'zagotovo' med drugim zaživela v rap skladbi, operni ariji in pop hitu. Posnetek, na katerem je politik zaživel kot izvajalec različnih glasbenih žanrov, je hitro zaokrožil po družbenem omrežju TikTok.
Besedna fraza, ki je bila sicer del daljšega govora, je pozornost javnosti pritegnila prav zaradi tega, ker jo je politik večkrat uporabil, njegova angleščina pa pri tem ni bila popolna. Na TikToku je Macronova izjava navdahnila tudi številne didžeje, ki so s sledilci delili svoje remikse.
Da moč spleta zares ne pozna meja, pa je dokazal DJ Bens, ki je Macronov govor v kombinaciji s plesno glasbo predvajal v čisto pravem klubu. Obiskovalci so bili nad slišanim navdušeni.
Emmanuel Macron je francoski politik, ki je bil izvoljen za predsednika Francije leta 2017 in ponovno leta 2022. Preden je postal predsednik, je bil minister za gospodarstvo, industrijo in digitalne zadeve v vladi socialističnega premierja Manuela Vallsa. Svojo politično stranko Naprej, republika! (La République En Marche!) je ustanovil leta 2016. Njegova politika je pogosto opisana kot liberalna in proevropska.
Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum - WEF) je mednarodna organizacija s sedežem v Švici, ki združuje voditelje iz gospodarstva, politike, družbe in drugih področij javnega življenja. Forum je znan predvsem po letnem srečanju v Davosu, kjer razpravljajo o najpomembnejših globalnih izzivih, kot so gospodarstvo, okolje, tehnologija in družbene teme. Cilj foruma je izboljšati stanje v svetu s spodbujanjem sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem.
