Macy Gray zaradi stranskih učinkov zdravila pristala v bolnišnici

Macy Gray so po hudih stranskih učinkih zdravila odpeljali v bolnišnico. 56-letnica je med snemanjem MTV-jeve resničnostne oddaje v Kolumbiji uporabljala zdravilo za sladkorno bolezen Ozempic. Zaradi občutka slabosti in težav s hojo so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico. Pevka je že pred tem dogodkom govorila o izčrpavajočih stranskih učinkih zdravila, vključno z bolečim nenadnim zaprtjem, vendar je bil ta zadnji incident veliko bolj zaskrbljujoč. "Res je težko zajeti sapo. Žalostna sem, ker sem tukaj v Kolumbiji, in resnično sem želela dati vse od sebe, vendar se resnično počutim grozno in želim si, da bi to minilo. Ne morem niti veliko hoditi, ne da bi izgubila sapo," je dejala zvezdnica.