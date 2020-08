Madonna 62. rojstni dan proslavila z divjo zabavo na Jamajki

Madonna , ki je 62. rojstni dan praznovala 16. avgusta, se je kljub pandemiji odločila, da se z družino in prijatelji odpravi na Jamajko. Nekaj prijateljev je prisotnost na karibskem oddihu zavrnilo zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja koronavirus. Doma je ostal tudi njen dolgoletni prijatelj Guy Oseary , pevka pa je kljub temu svoj dan preživela odlično, utrinke s praznovanja pa je delila s svojimi številnimi sledilci na omrežju Instagram. Pop ikono je na Jamajki spremljal tudi izbranec, 25-letni Ahlamalik Williams , ki se je pridružil njenim otrokom, Lourdes, Roccu, Davidu in Mercy . Veselo druščino je zabaval svetovno znani DJ Diplo , ki se je z udeleženci zabave tudi veselil do jutranjih ur.

Zvezdnica pa je pred kratkim ob rojstnem dnevu našla za praznovanje še en razlog več. Ravno v teh dneh se je namreč po skoraj desetletju razšla z glasbeno založbo Interscope records. Sedaj je pred podpisom pogodbe, vredne več kot 10 milijonov evrov, ki bi obeležila povratek k založbi Warner Records. To je tudi založba, ki ji je pomagala do statusa superzvezdnice, saj je bila Madonna pod njenim okriljem prvih 25 let svoje kariere. Do te poteze je prišlo po izdaji albuma Madame X, ki je luč sveta ugledal leta 2019 in mu je sledila istoimenska turneja, ki se je končala v marcu. Album je doživel kar nekaj pozitivnih kritik, Madonna pa se na lestvice vrača že ta teden, zDuo Lipo in Missy Elliott je namreč sodelovala pri pesmi Levitating, obe glasbeni kolegici pa sta že varovanki Warnerja.