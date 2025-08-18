Madonna 67. rojstni dan praznovala na konjski dirki v Italiji

Kraljica popa je dopolnila 67 let. Madonna je rojstni dan praznovala v Italiji, kjer je v družbi otrok z balkona Palazzo Pannocchieschi d'Elci, razkošne palače s pogledom na trg Piazza del Campo, spremljala konjsko dirko. Po poročanju italijanskih medijev se je rojstnodnevna zabava nadaljevala v petzvezdičnem hotelu v zgodovinskem središču Siene. Tudi lansko leto je zvezdnica praznovala pri naših zahodnih sosedih, takrat je bila v Neaplju.

Madonna Louise Veronica Ciccone, rojena 16. avgusta 1958 v Bay Cityju v Michiganu, je ena najbolj znanih in vplivnih glasbenih zvezd v zgodovini popularne kulture. Odraščala je v katoliški družini italijanskega in francoskega porekla, njeno zgodnje otroštvo pa je zaznamovala izkušnja izgube matere, ki je umrla, ko je bila Madonna stara komaj pet let. Materina smrt je močno zaznamovala njeno življenje in kariero.

Njen prvi album je izšel leta 1983, na njem pa so bile uspešnice, ki so jo takoj izstrelile v središče pop scene, medtem ko je njen drugi album Like a Virgin utrdil njen status mednarodne zvezde. Že od samega začetka je delala na prepoznavnosti, ki je združevala provokacijo, versko in spolno simboliko ter poudarjala individualnost. V devetdesetih letih je nadaljevala z uspešno kariero in izdala albume, kot sta Like a Prayer in Erotica , preizkusila pa se je tudi v filmski industriji. Med vlogami, v katerih je zaigrala, izstopa upodobitev Eve Perón v muzikalu Evita, za katero je prejela zlati globus.

Poleg glasbe je Madonna znana tudi po svojem podjetniškem duhu. Ustanovila je založbo Maverick Records, investirala v različne poslovne projekte in si zgradila podobo ženske, ki ima sama nadzor nad svojo kariero. Hkrati se je ukvarjala s humanitarnimi dejavnostmi, zlasti s projekti v Afriki, in redno uporabljala svojo platformo za poudarjanje vprašanj enakosti spolov, spolne svobode in umetniške svobode.

Veliko pozornosti pa ni pritegnila le njena kariera, temveč tudi zasebno življenje. Poročena je bila dvakrat, z igralcem Seanom Pennom in režiserjem Guyem Ritchiejem, s katerim ima sina Rocca. Je tudi mati hčerke Lourdes in sina Davida ter dveh posvojenih otrok iz Malavija. Čeprav je pogosto predmet polemik in kritik, njen status svetovne zvezde ni bil nikoli pod vprašajem.