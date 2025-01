Madonna ameriški vladi: Uničujete svoboščine, za katere smo se borili!

Madonna je v preteklosti že bila odprto kritična do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je nedavno tudi uradno prevzel svoj drugi mandat, z opozarjanjem na kratenje pravic in svoboščin pa nadaljuje tudi ob postavitvi nove vladne garniture, za katero je v objavi na družbenem omrežju, katerega lastnik je Elon Musk, zapisala, da uničuje svobodo, za katero so se borili, da so si jo pridobili.