Madonna bo režirala film o svojem življenju

Scenarij naj bi zajemal Madonnin glasbeni vzpon, vse od začetkov do svetovne superzvezde, v njem pa bo vključila tudi svoji uspešnici Like A Virgin in Vogue. Zvezdnica je povedala, da se bo film osredotočil na glasbo in da bo v njem opisala, kako se je morala boriti, da je preživela v svetu moških: "Glasba me žene naprej in umetnost me ohranja pri življenju," je povedala ob napovedi biografskega filma, ki ga bodo posneli pod okriljem studia Universal Pictures. V njem bomo lahko videli popotovanje, ki bo zajemalo različno paleto čustev, od sreče, žalosti, jeze do dobrih in slabih stvari. "Rada bi predstavila neverjetno pot, na katero me je popeljalo življenje kot umetnico, glasbenico, plesalko in človeka, ki se skuša prebiti v tem svetu."

Spomnimo, da sta imela ogromen uspeh glasbeni biografski film Rocketman, ki opisuje začetke glasbene kariere in spremlja Eltona Johna do svetovno znanega zvezdnika, ter biografska glasbena drama Bohemian Rhapsody, s katero so se poklonili Queenom, njihovi glasbi in izjemnemu pevcu Freddie Mercury, ki ga je briljantno upodobil igralecRami Malek, za izvrstno igro pa si je prislužil oskarja. Bo Madonnin izdelek tudi pritegnil toliko pozornosti in uspeha?

Še neimenovani projekt bo za Madonno že tretji film, pri katerem bo sedla na režijski stolček. Pred tem je to storila pri filmihUmazanija in modrost (Filth and Wisdom, 2008) in WE (2011), ki je temeljil na aferi kralja Edwarda VIII z Američanko Wallis Simpson.

Madonno težave s koleni ter kolki spremljajo že dlje časa. Potem ko je na enem od marčevskih nastopov v okviru svoje turneje Madame X Tour med izvajanjem ene od pesmi med koreografijo zgrešila stol in padla, je bila poškodba zgleda hujša, kot je sprva kazalo. Po padcu si je vzela potreben čas za počitek.