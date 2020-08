Madonna bo svoj 62. rojstni dan praznovala na Jamajki

Madonna , ki je rojena 16. avgusta 1958, se je odločila, da bo letošnji rojstni dan preživela v tujini. Pevka, ki čez par dni praznuje 62. rojstni dan, si želi praznovati s prijatelji v tropskem paradižu in ob tem pozabiti na trenutno dogajanje in omejitve zaradi pandemije. Covid-19 ji ne bo preprečil zasebnega potovanja, na žalost pa je situacija z virusom potovanje nekaterim njenim prijateljem onemogočila.

Madonna se bo, kljub restrikcijam in nekaterim prepovedim, podala na pot in vikend preživela na Jamajki.

Pevka se želi z zasebnim letalom napotiti na jamajški Round Hill Hotel v zalivu Montego, ki je hkrati tudi dom velikih imen, kot sta znani oblikovalec ter poslovnež Ralph Lauren in pevec Paul McCartney . Letovišče pa vsako leto gosti velika imena, obiskali so ga že princ Harry s svojo Mehgan , Grace Kelly in drugi.

V času pandemije je Madonna javnost razburila že z nekaterimi spornimi izjavami. Virus je najprej imenovala 'veliki izenačevalec', na vrhuncu koronakrize se je odločila za pot iz Londona v New York, samo za to, da se je lahko udeležila rojstnega dne fotografa Stevena Kleina v letovišču Hamptons. Oboževalci, ki so pridno upoštevali zapovedi glede karantene, so bili zaradi njene poteze naravnost zgroženi. Znova je šokirala tudi aprila, ko je javnosti sporočila, da so ji odkrili protitelesa za covid-19 in naznanila, da se odpravlja ven, z namenom, da bi dihala s koronavirusom prežet zrak.