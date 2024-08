Madonna bo svoj 66. rojstni dan praznovala v starodavnih Pompejih

Madonna bo svoj 66. rojstni dan praznovala z zasebnim večernim ogledom slovitega italijanskega arheološkega najdišča v Pompejih, so potrdili organizatorji. Neapeljski prefekt Michele Di Bari je sicer zanikal špekulacije italijanskih medijev, da je pevka načrtovala veliko praznovanje ob rojstnem dnevu v starodavnem mestu, uničenem leta 79 našega štetja, ko je izbruhnil Vezuv. Potrdil pa je, da je pevka v petek načrtovala zasebno večerno turnejo, ki je izključno kulturne narave. "Obožuje Pompeje, obožuje arheološki park in komaj čaka, da pride," je povedal novinarjem v torek.

Madonna, katere družina izvira iz italijanske regije Abruzzo, je že nekaj dni v Italiji, domnevno kot gostja oblikovalcev Domenica Dolceja in Stefana Gabbane. V torek zvečer so jo fotografirali na večernem sprehodu po ligurskem letovišču Portofino. Oblečena je bila v črno čipko, v rokah pa je nosila bel dežnik. Družbo ji je delal 28-letni Akeem Morris. Pozneje je s svojima hčerkama in spremstvom večerjala v znameniti restavraciji Puny na glavnem trgu Portofina.