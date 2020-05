Madonna deležna kritik zaradi objave proti rasizmu

Zvezdnica je želela opozoriti na rasizem in policijsko nasilje, vendar je to storila na nekoliko nenavaden način. Objavila je posnetek plesa svojega 14-letnega sina in pri tem zapisala, da je ta nastop poklon umrlemu Georgeu Floydu, ki je življenje izgubil med brutalno policijsko aretacijo. Deležna je bila kar nekaj kritik in posmehljivih komentarjev.

Kontroverzna pevka je znova vzbudila pozornost, tokrat s posnetkom, ki ga je objavila na družabnih omrežjih. Madonna se je želela pokloniti 46-letnemu moškemu z imenom George Floyd, ki je umrl med nasilno aretacijo policistov v Minneapolisu v Združenih državah Amerike, vendar ob tem naletela na kritike. Na posnetku, ki ga je delila s sledilci, je njen 14-letni sin David Banda, ki pleše na pesem Michaela Jacksona They don't care about us. Pod objavo je pripisala: ''Po svetu je zaokrožila novica o brutalnem umoru Georga Floyda, moj sin pa pleše v njegovo čast in njemu v poklon ter proti rasizmu in diskriminaciji, ki se po Ameriki dogaja vsakodnevno.''

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Negativni komentarji, ki so se nanizali pod objavo, so pevko označili za osebo brez občutka. Očitali so ji tudi, da ima glas in moč ter da je s to objavo storila premalo. ''Rahlo brezčutno, glede na to, da si oseba, katere glas lahko marsikaj doseže. To, da je zaplesal tvoj temnopolti posvojeni sin, ne bo ničesar spremenilo,''je bil le en od odzivov po objavi. Spet drugi je zapisal:''Z dobrimi nameni, ampak čisto brez posluha. S plesom proti rasizmu in ubijalskim policistom, to žal ne bo zaleglo. Ampak hvala za trud!''

icon-expand Sin David se je Madonnni v preteklosti že pridružil na odru. FOTO: Instagram