Tuja scena

Madonna delila drzne fotografije: Dober teden za dive

Los Angeles, 10. 12. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 16 minutami

K.Z.
Kraljica pop glasbe je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila z objavo novih fotografij, na katerih nosi zapeljivo perilo rožnate barve. Kljub temu da se Madonna bliža 70. letom, ostaja diva, na kar je namignila tudi v pripisu in razkrila, da je imela dober teden.

Madonna je na družbenem omrežju delila serijo novih fotografij, z njimi pa pokazala, da ostaja prava diva. 67-letna pevka na njih nosi korzet blede rožnate barve, bel nedrček in krilo, ki spominja na spodnje perilo, čez ramena pa si je ogrnila jakno iz krzna. Na roke si je nadela čipkaste rokavice, videz pa je dopolnila s sončnimi očali. "Dober teden za dive," je pripisala v objavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S svojim videzom je spomnila na turnejo Blond Ambition, na katero se je podala leta 1990, korzet pa naj bi bil predelava prav tistega, ki ga je takrat zasnoval Jean Paul Gaultier in ga je prvotno nosila s črnimi najlonkami. Modni oblikovalec je videz v stilu 50. let prejšnjega stoletja zasnoval leta 1987, a ko ga je opazila Madonna, ga je posvojila kot svojega.

Preberi še Madonna z drznimi fotografijami sporočila vrnitev k nekdanji založbi

V desetletjih, ki so sledila, je videz večkrat preoblikovala, nazadnje pred dvema letoma, ko se je odpravila na turnejo Celebration, s katero je obeležila 40 let kariere, črno različico pa je prav tako oblikoval Jean Paul Gaultier.

Preberi še Madonna s 37 let mlajšim fantom na romantičnem sprehodu po Parizu

Madonna se trenutno pripravlja na izid novega albuma, ki naj bi ga poslušalcem predstavila v prihajajočem letu, ko se po 20 letih vrača k založbi Warner Records. Produciral ga bo Stuart Price, ki je s pevko sodeloval že na albumu Confessions on a Dance Floor, njuno sodelovanje pa naj bi že namigovalo na to, da bo glasba na plošči zelo energična.

KOMENTARJI (5)

Yon Dan
10. 12. 2025 10.17
Se vidi da je satanisti.i klon. Prava je že tam, kjer je zaslužila da je.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 10.07
Zaprite prosim komentiranje.
ODGOVORI
0 0
Mlecna cesta
10. 12. 2025 10.14
Zakaj že???
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 10.17
Če se ne sme pomembnih tem...
ODGOVORI
0 0
