Madonna delila drzne fotografije: Dober teden za dive

Kraljica pop glasbe je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila z objavo novih fotografij, na katerih nosi zapeljivo perilo rožnate barve. Kljub temu da se Madonna bliža 70. letom, ostaja diva, na kar je namignila tudi v pripisu in razkrila, da je imela dober teden.

Madonna je na družbenem omrežju delila serijo novih fotografij, z njimi pa pokazala, da ostaja prava diva. 67-letna pevka na njih nosi korzet blede rožnate barve, bel nedrček in krilo, ki spominja na spodnje perilo, čez ramena pa si je ogrnila jakno iz krzna. Na roke si je nadela čipkaste rokavice, videz pa je dopolnila s sončnimi očali. "Dober teden za dive," je pripisala v objavi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S svojim videzom je spomnila na turnejo Blond Ambition, na katero se je podala leta 1990, korzet pa naj bi bil predelava prav tistega, ki ga je takrat zasnoval Jean Paul Gaultier in ga je prvotno nosila s črnimi najlonkami. Modni oblikovalec je videz v stilu 50. let prejšnjega stoletja zasnoval leta 1987, a ko ga je opazila Madonna, ga je posvojila kot svojega.

V desetletjih, ki so sledila, je videz večkrat preoblikovala, nazadnje pred dvema letoma, ko se je odpravila na turnejo Celebration, s katero je obeležila 40 let kariere, črno različico pa je prav tako oblikoval Jean Paul Gaultier.