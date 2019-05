Madonna: Govorili so mi, da nisem lepa in talentirana

60-letna Madonna Louise Veronica Ciccone, znana kot Madonna, je v 80. letih preteklega stoletja veljala za enega največjih seks simbolov in kraljico pop glasbe. V nedavnem intervjuju za britanski Vogue je spregovorila o svojem zasebnem življenju, vzgoji otrok in omenila čas, ko ni bila pretirano samozavestna. ''Ljudje so me iz nekih razlogov vedno želeli utišati. V mladosti so mi govorili, da nisem dovolj talentirana, da nisem lepa ... Zdaj, ko sem dopolnila 60 let, mi govorijo, da sem prestara,'' je o osebnih bitkah v glasbenih vodah spregovorila zvezdnica, ki je s svojimi videospoti in besedili nemalokrat dodobra pretresla svetovno javnost.