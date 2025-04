Madonna in Elton John po desetletjih zakopala bojno sekiro

Madonna in Elton John sta se po desetletjih spora pobotala. Zvezdnika sta se srečala po njegovem nastopu v priljubljeni oddaji in zakopala bojno sekiro. Pevec je zvezdnico v preteklosti večkrat zmerjal in ji očital, da na svojih nastopih ne poje v živo. Sedaj sta glasbenika celo napovedala, da se obeta skupno sodelovanje.

OGLAS

Madonna in Elton John sta po desetletjih zakopala bojno sekiro in razrešila spor. 78-letni pevec je zvezdnico večkrat obtožil, da ne poje v živo, na kar se je pevka odzvala že leta 2004, ko je zabrusila, da svojega časa ne preživlja tako, da uničuje druge izvajalce. Glasbeni legendi sta se konec tedna pobotali, potem ko sta se soočila po njegovem nastopu v oddaji Saturday Night Live. Zvezdnica je izkušnjo delila na družbenem omrežju in objavila njuno skupno fotografijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Prva stvar iz njegovih ust je bila 'oprosti mi' in zid med nama je padel," je dejala. 66-letnica je priznala, da je njegova oboževalka že od najstniških let. "Ko sem ga videla nastopati, ko sem bila še v srednji šoli, se mi je spremenilo življenje," je zapisala in dodala: "V preteklih desetletjih me je bolelo vedeti, da je nekdo, ki sem ga tako zelo občudovala, javno delil svojo odpor do mene kot umetnice. Tega nisem razumela." Leta 2004 se je Elton namreč posmehoval Madonnini nominaciji v kategoriji za najboljši nastop v živo na podelitvi nagrad Q. "Od kdaj je sinhronizacija ustnic petje živo? Vsakogar, ki na odru v javnosti zgolj odpira in zapira usta, potem ko plačate 75 funtov (87,59 EUR), da ga vidite, bi morali ustreliti," je nadaljeval. Njena ekipa je takrat zanikala njegove obtožbe. Leta 2012 je Elton zopet dvignil ogromno prahu, ko je dejal, da Madonna nima možnosti, da bi ga premagala v borbi za zlati globus v kategoriji za najbolj izvirno pesem. Po prevzemu nagrade za pesem Masterpiece je Madonna takrat novinarjem po poročanju BBCja povedala, da upa, da bo Elton v prihodnjih letih še kdaj spregovoril z njo. Ne samo, da sta se pobotala, obeta se menda celo skupno sodelovanje. "Rekel mi je, da je napisal pesem zame in želi sodelovati," je še zapisala.