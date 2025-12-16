Naslovnica
Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti

London, 16. 12. 2025 18.12 pred 56 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R. M.
Madonno in Guya Ritchieja so skupaj srečali prvič po razhodu leta 2008.

Prvič po razhodu leta 2008 sta se v javnosti pojavila nekdanja zakonca Madonna in Guy Ritchie. Na odprtju razstave sta podprla svojega sina Rocca, ki je na Instagramu zapisal, da je ponosen, "da sta oba moja starša skupaj v isti sobi z mano in me podpirata".

Po skoraj 20 letih sta se v javnosti pojavila nekdanja zakonca, pevka Madonna in filmski režiser Guy Ritchie. Udeležila sta se namreč razstave svojega sina Rocca z naslovom Talk Is Cheap (Govor je cenen, op. a.).

Nekdanja zakonca, ki sta bila poročena med letoma 2000 in 2008, so opazili, kako sta se ob robu razstave pogovarjala s svojim sinom.

"Jasno mi je, zakaj me nekateri ljudje sodijo, in jim ne zamerim. Vendar sem ponosen na to, kar sem, in še bolj sem ponosen, da sta oba moja starša skupaj v isti sobi z mano in me podpirata," je zapisal na družbenem omrežju Instagram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par je napovedal ločitev leta 2008. Kot so tedaj poročali mediji, naj bi bile jabolko spora njune poklicne obveznosti.

Decembra 2015 sta se nekdanja zakonca znašla sredi boja za skrbništvo nad Roccom. Ta je pri 15 letih namreč zavrnil potovanje iz Londona v New York, da bi praznike preživel z mamo. Nekdanja partnerja sta spor sporazumno rešila septembra 2016, ko so sinu odobrili, da živi z Ritchiejem.

madonna guy ritchie razhod rocco

