Madonna in Guy Ritchie prvič po 17 letih skupaj v javnosti

Po skoraj 20 letih sta se v javnosti pojavila nekdanja zakonca, pevka Madonna in filmski režiser Guy Ritchie . Udeležila sta se namreč razstave svojega sina Rocca z naslovom Talk Is Cheap (Govor je cenen, op. a.).

Nekdanja zakonca, ki sta bila poročena med letoma 2000 in 2008, so opazili, kako sta se ob robu razstave pogovarjala s svojim sinom.

"Jasno mi je, zakaj me nekateri ljudje sodijo, in jim ne zamerim. Vendar sem ponosen na to, kar sem, in še bolj sem ponosen, da sta oba moja starša skupaj v isti sobi z mano in me podpirata," je zapisal na družbenem omrežju Instagram.