Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zahtevamo ukinitev centra ICE za otroke: Spadajo v šole in na igrišča

Los Angeles, 31. 03. 2026 09.58 pred 28 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Madonna in znani

Hollywoodski zvezdniki so se združili v skupnem cilju: doseči zaprtje centra za priseljence v Teksasu, kjer je več kot 2300 otrok s starši nastanjenih v nečloveških razmerah. "Plesniva hrana, odrekanje čiste vode, pomanjkanje spanca in ločitev družin," so zapisali v odprtem pismu, ki so ga naslovili na ameriško vlado.

Hollywood je stopil skupaj – znane osebnosti so podpisale odprto pismo, v katerem pozivajo vlado Združenih držav Amerike k zaprtju imigracijskega centra Dilley v Teksasu, kjer so pridržani starši skupaj z otroki. Med najbolj odmevnimi imeni so Madonna, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Javier Bardem, Jane Fonda, America Ferrera, Elliot Page in mnogi drugi.

Pismo so začeli s stavkom: "Noben otrok ne bi smel biti nikoli zaprt v centru za pridržanje priseljencev."

Azilni dom v Dilleyju
FOTO: AP

V času drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa je namreč urad za priseljevanje in carine (ICE) pridržal več kot 2300 otrok skupaj s starši, veliko večino pa so nastanili prav v Dilleyju, kjer bivajo v neugodnih razmerah. Po poročanju NBC News so otroci, pridržani v Dilleyju, potožili nad omejeno izobrazbo, nenehno osvetljenimi sobami, zaradi katerih ne morejo spati, in celo nad plesnivo hrano. Mnogi so tam že več tednov in mesecev.

"Otroci tam trpijo zanemarjanja in razmere, ki kršijo osnovne standarde zdravja, varnosti, dostojanstva ter človekovih pravic. Sodne tožbe zaradi zlorabe otrok vključujejo odrekanje čiste vode, pokvarjeno hrano, v kateri gomazijo črvi, pomanjkanje spanca, odrekanje pravnega svetovanja, ločitev otrok od družin in povračilne ukrepe proti družinam, ki protestirajo zaradi nečloveških razmer. Otroci spadajo v šole in na igrišča, ne v centre za pridržanje," je jasno izpostavljeno v ogorčenem pismu. Napisala ga je Rachel Anne Accurso, bolj znana kot Ms. Rachel - ameriška pedagoginja. Prek videoklica je na vezi z nekaterimi pridržanimi otroki, zaradi česar se je zavzela za zaprtje centra v Dilleyju.

Rachel Anne Accurso
FOTO: Profimedia

Za Dilley je prvič izvedela, potem ko so zvezni agenti v Minneapolisu pridržali očeta in njegovega 5-letnega sina Liama ter oba poslali v Dilley: "Bilo je neverjetno nadrealistično videti ta prijazen, majhen obraz in se počutiti, kot da sem na klicu z nekom, ki je v zaporu. To me je zlomilo in to je nekaj, kar si nisem nikoli mislila, da bom doživela v življenju," je Accurso povedala za NBC News.

Preberi še Petletni Liam z modro kapico, ki ga je prijel ICE, na svobodi

Po poročanju ameriških medijev so med dodatnimi podpisniki odprtega pisma John Legend, Brandi Carlile, Hannah Einbinder, Alejandro Gonzalez Inarritu, Wunmi Mosaku, Billy Porter, Keke Palmer, Hassan Minhaj, Katie Couric, Susan Sarandon in številni drugi.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pismonosa
31. 03. 2026 17.10
Samo malo, oni bi radi še ta center zaprli, ker po (njihovem) mnenju ne dosega standardov. Kaj gradili bodo še boljšega iz svojega žepa ali jih pomečejo ven iz centra ko bi ga naj zaprli.
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
31. 03. 2026 12.00
Človek se ne rodiš, človek postaneš.
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
31. 03. 2026 10.18
Od vseh teh, noben ne misli resno. Je pa dobra publiciteta, da folk verjame, da jim je dejansko mar.
Odgovori
+0
3 3
CorbaMorba
31. 03. 2026 10.22
Kaj pa je merilo, da veš zares, ko je nekomu mar?
Odgovori
+3
4 1
Amor Fati
31. 03. 2026 11.40
Keanu je del denarja, ki ga je zaslužil med snemanjem Ballerine, vložil v kompletno prenovo štiri nadstropne stavbe, ki je v preteklosti služila kot plesna šola. Ženska, kateri je pomagal uresničiti njene otroške sanje, mu je obljubila, da mu bo nekoč vrnila ves denar. Keanu se je samo nasmejal in jo objel, in se ji zahvalil za njeno dobroto. Danes to plesno šolo krasi skupinska fotografija na kateri je skupaj z njenimi učenkami. Zadeva ni v javnosti, v medijih, ali na naslovnicah, ker ljudje, ki za to vedo, spoštujejo njegovo dobroto. Ljudje tu zgoraj mu po dobroti ne sežejo do kolen. Lahko je napisati neko pismo in še lažje je zraven dodati svoj podpis. Če se pa na natakarico ali natakarja nadiraš kot da si najbolj pomemben osebek ali najbolj pomembna oseba na svetu, pa ne moreš biti ravno dober človek.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669