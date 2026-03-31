Zahtevamo ukinitev centra ICE za otroke: Spadajo v šole in na igrišča

Hollywood je stopil skupaj – znane osebnosti so podpisale odprto pismo, v katerem pozivajo vlado Združenih držav Amerike k zaprtju imigracijskega centra Dilley v Teksasu, kjer so pridržani starši skupaj z otroki. Med najbolj odmevnimi imeni so Madonna, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Javier Bardem, Jane Fonda, America Ferrera, Elliot Page in mnogi drugi. Pismo so začeli s stavkom: "Noben otrok ne bi smel biti nikoli zaprt v centru za pridržanje priseljencev."

Azilni dom v Dilleyju FOTO: AP

V času drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa je namreč urad za priseljevanje in carine (ICE) pridržal več kot 2300 otrok skupaj s starši, veliko večino pa so nastanili prav v Dilleyju, kjer bivajo v neugodnih razmerah. Po poročanju NBC News so otroci, pridržani v Dilleyju, potožili nad omejeno izobrazbo, nenehno osvetljenimi sobami, zaradi katerih ne morejo spati, in celo nad plesnivo hrano. Mnogi so tam že več tednov in mesecev. "Otroci tam trpijo zanemarjanja in razmere, ki kršijo osnovne standarde zdravja, varnosti, dostojanstva ter človekovih pravic. Sodne tožbe zaradi zlorabe otrok vključujejo odrekanje čiste vode, pokvarjeno hrano, v kateri gomazijo črvi, pomanjkanje spanca, odrekanje pravnega svetovanja, ločitev otrok od družin in povračilne ukrepe proti družinam, ki protestirajo zaradi nečloveških razmer. Otroci spadajo v šole in na igrišča, ne v centre za pridržanje," je jasno izpostavljeno v ogorčenem pismu. Napisala ga je Rachel Anne Accurso, bolj znana kot Ms. Rachel - ameriška pedagoginja. Prek videoklica je na vezi z nekaterimi pridržanimi otroki, zaradi česar se je zavzela za zaprtje centra v Dilleyju.

Rachel Anne Accurso FOTO: Profimedia

Za Dilley je prvič izvedela, potem ko so zvezni agenti v Minneapolisu pridržali očeta in njegovega 5-letnega sina Liama ter oba poslali v Dilley: "Bilo je neverjetno nadrealistično videti ta prijazen, majhen obraz in se počutiti, kot da sem na klicu z nekom, ki je v zaporu. To me je zlomilo in to je nekaj, kar si nisem nikoli mislila, da bom doživela v življenju," je Accurso povedala za NBC News.