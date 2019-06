Madonna: Instagram je narejen tako, da se ljudje slabo počutijo

"Lahko se ujamete v to, da se primerjate z drugimi ljudmi. Bi moral biti tak, se tako obnašati, izgledati tako in tako? Bom zaradi tega bolj popularna ali bolj uspešna? Ljudje so sužnji temu, da dobijo odobritev drugih ljudi. Sama zavračam, da bi klecnila pravilom ali temu, kaj družba pričakuje od mene kot ženske. Mislim, da je Instragram narejen tako, da se slabo počutiš,"je bila 60-letna Madonna kritična za britanski tabloid The Sun.

Družbena omrežja naj bi menda kmalu zadeli bolj strogi zakoni, saj naraščajo skrbi glede varnosti otrok, ki uporabljajo svetovni splet. Številna podjetja tako dobivajo opozorila, da naj raje dajo prednosti zaščiti kot pa komercialnim ciljem.

"Imela sem srečo, da sem kot umetnica živela pred mobilnimi telefoni, Instagramom in družbenimi omrežji. Imela sem čas, da se razvijem kot umetnica in kot človek, ne da bi bila pod pritiskom presoje in sodb drugih ljudi ali da bi se morala nenehno primerjati z drugimi. Danes je težje za umetnike, da ostanejo samosvoji in da so, kar pač so. Svet potrebuje unikatne glasove, navdih, umetniki pa morajo razmišljati izven okvirov. Počutim se slabo za mlade, ki niso imeli priložnosti, da bi razvili svoj karakter in to, kar si želijo biti," je še dodala.