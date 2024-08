Madonna je objavila redko fotografijo z vsemi šestimi otroki

Madonna je svoj 66. rojstni dan praznovala v krogu družine. Pevka je na družbenem omrežju delila redko fotografijo z vsemi svojimi šestimi otroki, medtem ko je oboževalcem omogočila notranji vpogled v svoje praznovanje rojstnega dne v Italiji. Na Instagramu je objavila kolaž prisrčnih utrinkov, na katerih lahko vidimo 27-letno Lourdes Leon , 24-letnega Rocca Ritchieja ,18-letnega Davida Banda ,18-letno Mercy James in 11-letni dvojčici Stello in Estere .

Madonna je nosila bleščečo belo obleko s čipkami in ogromno zlatih modnih dodatkov. Njen spremljevalec, domnevni fant Akeem Morris, pa se je s svojo moško belo obleko ujemal z zvezdnico. Njene štiri hčere so prav tako nosile obleke, dvojčici in Leon pa sta videz dopolnili še z naglavnimi rutami. Sinova sta s svojim videzom prav tako navdušila oboževalce. Ritchie je nosil delno zapeto belo srajco s črnimi hlačami, medtem ko je Banda nosil črtasto polo majico. "Sladko življenje," je ob fotografijah zapisala ikona italijanskih korenin.