Madonna je po hospitalizaciji v domači oskrbi, počuti se bolje

Vir blizu pevkine ekipe je pozneje za ameriško revijo pojasnil, da je Madonna v času priprav na turnejo na dan vadila tudi 12 ur ter "v projekt vlagala veliko moči". Dodal je, da so za zdravstvene težave zvezdnice izvedeli šele, ko je o njih prvi poročal Page Six. Do zapleta je namreč prišlo med vikendom, ko je bil na prizorišču, kjer so vadili, napovedan zaseben dogodek. "Madonna ne želi odpovedati svoje turneje. Na vajah je uživala in se želi vrniti k temu, ko bo pripravljena," je še dejal neimenovan vir in dodal, da je pevka po okrevanju pripravljena na trdo delo, a da je njena ekipa zelo previdna.