Madonna je praznike preživela v krogu svoje družine

Madonna je združila praznovanje božiča in Hanuke in praznični dan preživela s svojimi najbližjimi. Zvezdnica je na družbeno omrežje objavila videomontažo fotografij in jim pripisala "Najčudovitejši dan v letu ... Božič in Hanuka, vse naenkrat!" Praznični dan je praznovala s hčerkama Lourdes Leon in Chifundo "Mercy" James, z dvojčicama Stello in Estere Ciccone ter s svojim 28-letnim fantom Akeemom Morrisom. Pevka ima z nekdanjim možem Guyom Ritchiejem tudi dva sinova: Rocca Ritchieja in Davida Banda, ki se menda praznovanja nista udeležila. Možno je, da sta tokrat praznovala z očetom.