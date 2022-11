Madonna jezi javnost z bizarnimi posnetki na spletu

Nedavno je na Instagramu objavila video, na katerem je videti, kot da jezno poje neko pesem. Pevka je oblečena v prosojno črno majico s čipkastim steznikom, ki močno poudarja njene prsi. Nosi tudi veliko nakita, bleščeče orglice in zlate zapestnice. Še bolj pa je javnost šokiral posnetek, ki ga je Madonna objavila na profilu na TikToku , na katerem pleše. Oblečena je zgolj v čipkast nedrček in spodnje perilo, njen ples pa je precej provokativen.

Zvezdnica v zadnjem času precej jezi svoje oboževalce. Prejšnji mesec se je sprla z raperko Cardi B. Madonna trdi, da je ona zaslužna za to, da lahko pevke in manekenke sedaj objavljajo kakršne koli provokativne vsebine in odkrito govorijo o spolnosti. "Cardi B poje o svojih spolovilih, Kim Kardashian lahko pozira z golo zadnjico, Miley Cyrus pa lahko provokativno pleše na krogli za rušenje," je zapisala pevka, ki je še dodala, da je bila sama na začetku ob takšnih dejanjih označena za čarovnico in hudiča.