Madonna kljub omejitvam v treh tednih obiskala pet držav

62-letna Madonna je z družino, 15-letnim Davidom, 14-letnim Mercyjem in osemletnima dvojčicama Estrele in Stello, konec lanskega leta odpravila na tritedensko potovanje, kjer so obiskali pet različnih držav. Ustavili so se tudi v Londonu, kjer sta se jim pridružila njen partner 26-letnimAhlamalik Williams in 20-letni sin Rocco.