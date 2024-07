Madonna leto po 'čudežni ozdravitvi': Življenje je lepo!

Madonna se je ob ameriškem prazniku neodvisnosti ozrla v preteklo leto in ob tem omenila svojo težko pot do okrevanja, ki je sledilo hospitalizaciji zaradi hude okužbe, ki jo je preživela julija leta 2023. Ob tem je na Instagramu delila nekaj novih fotografij, pozornost pa je pritegnil tudi njen novi spremljevalec, ki se je pojavil na njih.

"Pred enim letom sem prišla iz bolnišnice, kjer sem preživela bolezen, ki je ogrozila moje življenje. Na vrtu sem le s težavo stala in v roki držala palčko iskric. Čudežno sem okrevala in imela čudovito leto. Življenje je čudovito," je pripisala ob fotografijah letošnjega praznovanja ob prazniku, na katerih se v družbi neznanega mladega moškega sprehaja po mestni ulici, na terasi opazuje ognjemet in ob njem leži na usnjenem črnem kavču, ona pa ima roko na njenih prsih. Zvezdnica je fotografije delila dva meseca po tem, ko je v javnost prišla novica, da je 65-letnica prekinila razmerje z boksarjem Joshom Popperjem.

Pevka je bila julija 2023 hospitalizirana, potem ko so jo nezavestno našli na njenem domu v New Yorku, pozneje pa je njen tiskovni predstavnik razkril, da je doživela septični šok in so jo morali oživljati. Nato se je zdravila na oddelku za intenzivno nego, ob njej pa je bilo vseh šest otrok.