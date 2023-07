Madonna med okrevanjem objavila 'popravljeno' fotografijo

64-letnica ima na posnetku svetle lase spete v kitko, njen obraz pa je brez ene same gube. Prav nerealna podoba je bila tista, zaradi katere so se njeni oboževalci med komentarji zgražali nad pretirano uporabo filtrov. "Roblox," jo je opisal eden izmed njih in se ob tem navezal na to, da je videti kot avatar, spet drugi pa jo je primerjal s tri desetletja mlajšo pevko: "Mislil sem, da je to Ariana Grande." Nekdo je celo pripomnil, da je pevka videti mlajša kot njena 26-letna hči Lourdes Leon, in jo prosil, naj se že odpove popravljanju lastnega videza.

Njeni zvesti oboževalci so ji seveda stopili v bran in jo med komentarji zasuli s komplimenti in sporočili podpore. "Čudovita si! Upam, da si vsak dan bolje!" je zapisal prvi, drugi pa: "Veseli smo, da ti gre tako dobro. Ne moremo živeti brez tebe in blagoslovljeni smo, da si še vedno med nami. Si velika borka."