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Tuja scena

Madonna: Menedžer mi je rekel, da je moje kariere konec

Los Angeles, 28. 09. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Tj.Ž.
Madonna: Menedžer mi je rekel, da je moje kariere konec

Madonna je na podelitvi MTV VMA v Los Angelesu osvojila eno najpomembnejših nagrad večera in postala izvajalka leta. 68-letna kraljica popa se je ob prejemu priznanja spomnila svojega prvega nastopa na tej podelitvi leta 1984, po katerem ji je menedžer dejal, da je njene kariere konec. Več kot štiri desetletja pozneje je za prestižno nagrado premagala tudi Taylor Swift, Ariano Grande in Sabrino Carpenter.

Madonna se je po prejemu prestižne nagrade za izvajalko leta v zahvalnem govoru spomnila svojega nastopa s pesmijo Like a Virgin na prvi podelitvi MTV VMA leta 1984. Med nastopom ji je odpadel eden od čevljev; ko je skušala situacijo rešiti in ob tem, kot je dejala, izpasti prikupno in seksi, pa je nehote pokazala del zadnjice. "Takrat se zadnjic ni kazalo," se je pošalila. V zaodrje se je vrnila ponosna na svoj nastop, a jo je tam pričakal precej drugačen odziv. "Menedžer mi je rekel, da je moje kariere konec," se je spominjala.

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Ob prejemu nagrade je dejala, da je zadnje leto in pol namenila iskanju in zaupanju vase ter ustvarjanju glasbe, ki jo je sama želela ustvarjati. "To je pravzaprav definicija umetnika," je povedala in dodala: "Upam, da boste vsi, ki ste nocoj tukaj, naslednje leto, naslednjih deset let ali pa kar preostanek svojega življenja počeli enako – iskali sebe in verjeli vase." Za naziv izvajalke leta je premagala Taylor Swift, Ariano Grande, Bruna Marsa, Morgana Wallena in Sabrino Carpenter.

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Za Madonno je bil večer še posebej pomemben tudi zato, ker je na odru MTV VMA nastopila prvič po 23 letih. Podelitev je odprla z nastopom, v katerem je združila več svojih pesmi, pozneje pa med drugim nastopila tudi s Charli XCX. Madonna je bila letos s 13 nominacijami tudi največkrat nominirana izvajalka.

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Madonna MTV glasbene nagrade izvajalka leta

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KOMENTARJI3

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Medo1964
28. 09. 2026 13.29
Vsaka ji cast, res
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0 0
MartaLu
28. 09. 2026 13.29
Neuničljiva je......kapo dol....v pokoj bi morala že 7 let nazaj, ampak se ne da. Živi za ta poklic in performance.
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0 0
zajfa
28. 09. 2026 12.27
Kr neki. Njen vlak je odpeljal nazadnje tam okoli leta 2004; ko je imela zadnji veliki hit, pa še to s pomočjo ABBA. Te nagrade ne pomenijo danes nič. En grammy iz leta 1984 je vreden kot da si jih danes dobil 50, torej nedosegljivo.
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