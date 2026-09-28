Madonna: Menedžer mi je rekel, da je moje kariere konec

Madonna se je po prejemu prestižne nagrade za izvajalko leta v zahvalnem govoru spomnila svojega nastopa s pesmijo Like a Virgin na prvi podelitvi MTV VMA leta 1984. Med nastopom ji je odpadel eden od čevljev; ko je skušala situacijo rešiti in ob tem, kot je dejala, izpasti prikupno in seksi, pa je nehote pokazala del zadnjice. "Takrat se zadnjic ni kazalo," se je pošalila. V zaodrje se je vrnila ponosna na svoj nastop, a jo je tam pričakal precej drugačen odziv. "Menedžer mi je rekel, da je moje kariere konec," se je spominjala.

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Ob prejemu nagrade je dejala, da je zadnje leto in pol namenila iskanju in zaupanju vase ter ustvarjanju glasbe, ki jo je sama želela ustvarjati. "To je pravzaprav definicija umetnika," je povedala in dodala: "Upam, da boste vsi, ki ste nocoj tukaj, naslednje leto, naslednjih deset let ali pa kar preostanek svojega življenja počeli enako – iskali sebe in verjeli vase." Za naziv izvajalke leta je premagala Taylor Swift, Ariano Grande, Bruna Marsa, Morgana Wallena in Sabrino Carpenter.