Madonna mesec po hospitalizaciji: Srečna sem, da sem živa

"Ljubezen družine in prijateljev je najboljše zdravilo. Mesec po prihodu iz bolnišnice razmišljam za nazaj," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Madonna in s sledilci delila fotografiji s 17-letnim sinom Davidom in 26-letno hčerjo Lourdes . "Kot mati se lahko ujameš v potrebah svojih otrok in v navidezno neskončnemu dajanju, ampak ko je bila situacija nujna, so mi otroci resnično stali ob strani," je pojasnila.

V nadaljevanju je zapisala, da je med okrevanjem v bolnišnici videla plat svojih otrok, ki je prej ni poznala. "To je naredilo veliko razliko, prav tako kot ljubezen in podpora mojih prijateljev." Nato je pojasnila, da na drugi fotografiji, ki jo je objavila v galeriji na Instagramu, v roki drži okvirjeno polaroidno sliko, ki jo je posnel Andy Warhol. Na njej je portret umetnika Keitha Haringa, ki nosi jakno s poslikavo obraza Michela Jacksona. "Popoln trikotnik briljantnosti. Umetnik, ki se je dotaknil toliko življenj, vključno z mojim. Ko sem odprla to darilo, sem zajokala, ker se spoznala, kako srečna sem, da sem živa. In kako srečna sem, da sem poznala te ljudi in toliko drugih, ki jih ni več med nami," je zapisala kraljica popa in se za darilo zahvalila svojemu menedžerju Guyu Osearyju. "In hvala vsem mojim angelom, ki so me varovali in so mi pustili, da ostanem in dokončam svoje delo."