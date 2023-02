Madonna na kritike o njenem neprepoznavnem obrazu: Bila sem ponižana

Madonna je na podelitvi glasbenih nagrad grammy požela veliko pozornosti, razlog za to pa ni bila njena glasba, temveč njen neprepoznavni obraz. Zvezdnica sicer že dlje časa doživlja kritike na račun plastičnih operacij in pretirane uporabe botoksa, oboževalci pa menijo, da njene obrazne poteze niso več prepoznavne. A kot kaže, so tokrat kritike pevko prizadele bolj kot običajno.

Kraljica popa je pred dnevi na podelitvi grammyjev napovedala nastop Sama Smitha in Kim Petras, ki sta zapela uspešnico Unholy, ob tem pa veliko pozornosti pritegnila tudi sama. Gledalci in njeni oboževalci so se namreč čudili njenemu neprepoznavnemu obrazu, svoje mnenje pa so mnogi izrazili tudi na družbenih omrežjih, kjer ni ostala tiho niti Madonna, ki jim je sedaj odgovorila: "Bila sem ponižana."

"Namesto, da bi se osredotočali na to, kar sem povedala v svojem govoru, ki je govoril o neustrašnosti umetnikov, kot sta Sam in Kim, so mnogi govorili le o bližnjih posnetkih mojega obraza, ki jih je posnel fotograf s kamero s podaljšanim objektivom, ki bi popačil obraz kogar koli," je pojasnila 64-letna pevka. "Znova sem ujeta v predsodke staranja in sovraštva, ki prežema svet, v katerem živimo. Svet, ki ne mara žensk, ki so že dopolnile 45 let, in čuti potrebo, da jih kaznuje, če bodo še naprej močne volje, delavne in pustolovske," je še zapisala v odzivu na družbenem omrežju.

Dodala je, da se ni nikoli opravičevala za svoje pretekle kreativne odločitve, niti za svoj videz ali stil oblačenja, s tem pa prav gotovo ne bo začela sedaj. "Mediji so me poniževali že od začetka moje kariere, a razumem, da je vse to preizkušnja, in vesela sem, da sem začela utirati pot, da bo vsem ženskam za mano v prihodnjih letih lažje," je zapisala nato pa citirala pesem Beyonce Break My Soul.

Kontroverzna pevka je svojim oboževalcem sporočila še, da se veseli še 'mnogih let subverzivnega vedenja premikanja meja – upiranja patriarhatu – in predvsem uživanja v življenju.' Ob tem je delila še nekaj posnetkov iz ozadja podelitve grammyjev, na njih pa je skupaj s Smithom in Cardi B.

