Madonna na obtožbe prekomerne uporabe filtrov odgovorila z neobdelanim videom

Madonna je z zadnjo objavo na TikToku neposredno nagovorila vse, ki so v preteklih mesecih izrazili dvome o njenem resničnem izgledu. Na obtožbe, da se prekomerno poslužuje filtrov in da je prestala več plastičnih operacij, je odgovorila z neobdelanim video posnetkom. V posnetku, v katerem je pokazala svojo transformacijo, se je pojavila brez ličil na obrazu.

Resnična podoba glasbenice je njene sledilce presenetila, saj je kljub odsotnosti filtra Madonnin obraz po njihovem mnenju še vedno videti nenavadno.

Videz kraljice popa je sicer že nekaj časa tema pogovora na družbenih omrežjih. 64-letna Madonna, znana po svoji ekstravaganci, je zvesta uporabnica filtrov, s pomočjo katerih je skoraj neprepoznavna. Mnogi pa se ob pevkinih fotografijah in videoposnetkih sprašujejo, ali so za to krivi le filtri ali morda tudi kirurški posegi.